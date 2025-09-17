Utvecklingsledare samhällsutveckling
Gislaveds kommun / Organisationsutvecklarjobb / Gislaved Visa alla organisationsutvecklarjobb i Gislaved
2025-09-17
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-17Beskrivning
Vi vill skapa ett smartare och mer livskraftigt samhälle! Därför bygger vi en ny förvaltning - från grunden.
Det betyder att du får möjlighet att påverka både struktur och kultur. Här får du tänka tvärsektoriellt och bidra till att skapa hållbara lösningar över tid.
Som utvecklingsledare ingår du i den övergripande styr- och stödavdelningen på samhällsutvecklingsförvaltningen. Avdelningen består idag av 8 medarbetare i olika specialistroller och leds av en avdelningschef. Ditt uppdrag är att stötta förvaltningen med att säkerställa att våra resurser används effektivt och att vi når uppsatta mål. Du ingår även i olika samverkansgrupper med övriga förvaltningar.
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande. Gislaveds kommun präglas av ett starkt entreprenörskap och har en lång industrihistoria, ett rikt föreningsliv och en vilja att tänka nytt. Dina arbetsuppgifter
Har du kunskap om verksamhetsutveckling och erfarenhet av att leda förändringsarbete? Trivs du i en roll där du får kombinera strategi med praktiskt genomförande?
Som utvecklingsledare inom samhällsutveckling kommer du att arbeta med verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring på enhets-, avdelnings- och förvaltningsnivå. Du kommer att få arbeta med att leda och samordna utvecklingsinitiativ inom processer, arbetssätt och digitala system. Du gillar uppföljningar och uppskattar när verksamhetsutveckling bygger på evidens och beprövad erfarenhet. För dig känns det lika naturligt att leda en workshop som att skriva fram ett underlag till en politisk riktlinje.
Du har nära samverkan med kollegor både inom och utanför förvaltningen. Kvalifikationer
Du har minst eftergymnasial utbildning inom exempelvis organisation, samhällsbyggnad, IT eller annat relevant område eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har företrädesvis erfarenhet av arbete med fokus på verksamhetsutveckling och processkartläggning. Det är meriterande om du arbetat med och gjort uppföljningar inom samhällsbyggnadsprocessen, myndighetsutövning eller har kunskap om livscykelhantering gällande digitala system. Förståelse för och erfarenhet av offentlig förvaltning är värdefullt. Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du som person är strukturerad och har en pedagogisk läggning. Du är kommunikativ med ett genuint intresse för människor och är medveten om att ledarskap byggs upp av goda relationer. Vidare förstår du värdet av samverkan och uppskattar när delar skapar mönster och helheter. Du har erfarenhet av att leda nätverk och hålla internutbildningar. Du lockas av att förvaltningen har ett brett verksamhetsområde där du får använda din förmåga att navigera i en organisation med förutsättningar som ibland ändras eller byter riktning,
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad. Du har förmåga att se förbättringsmöjligheter, tänka verksamhetsnära och bidra med struktur när det behövs. Ditt bemötande är vänligt och du arbetar alltid för att uppnå en hög servicenivå. I Gislaved strävar vi efter det goda värdskapet!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vid intervju, var beredd att ange två referenser. Urval sker löpande och intervjuer kommer att genomföras efter ansökningstidens slut.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/336". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsutvecklingsförvaltningen, Avdelningen för styr och stöd Kontakt
Louise Bertilsson 0371-485370 Jobbnummer
9512484