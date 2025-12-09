Utvecklingsledare Norra Berg
Bergs kommun / Administratörsjobb / Berg Visa alla administratörsjobb i Berg
2025-12-09
, Strömsund
, Åre
, Vilhelmina
, Storuman
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bergs kommun i Berg
, Östersund
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Norra Berg står inför en stark utvecklingsfas, och vi söker dig som vill vara med och leda den! Som utvecklingsledare får du en nyckelroll i att forma framtidens boende, företagande och infrastruktur i en av kommunens mest expansiva delar. Här får du kombinera strategiskt arbete med praktisk samordning, etableringsfrågor och nära dialog med näringsliv, invånare och regionala aktörer.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare får du ett brett och dynamiskt uppdrag. Du kommer bland annat att:
• Leda och samordna utvecklingsarbetet i Norra Berg, med fokus på näringsliv, bostäder och infrastruktur.
• Driva och projektleda arbetet kopplat till Oviken- och Hackåsområdet, i nära samverkan med lokala aktörer, kommunala verksamheter och Östersund med kringliggande kommuner.
• Arbeta aktivt med företagsetableringar, från första kontakt till genomförd etablering.
• Identifiera mark och lokaler för kommersiell utveckling, i samarbete med fastighetsägare och näringsliv, och vara aktiv del av strategiska markköp, utveckling av exploateringsområden
• Bygga och utveckla samverkansstrukturer med Region Jämtland Härjedalen, närliggande kommuner, näringsliv, fastighetsbolag och andra regionala partners.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning, exempelvis inom samhällsplanering, ekonomi, statsvetenskap, marknadsföring eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av projektledning och samordning, och du har arbetat med etablerings- och näringslivsfrågor i tidigare roller.
Rollen kräver god förståelse för kommunal verksamhet och dess processer, liksom vana att arbeta i komplexa samverkansmiljöer där många aktörer ska samordnas. Det är meriterande om du har erfarenhet av sälj- eller marknadsföringsarbete och om du har arbetat inom, eller i nära samverkan med, en politiskt styrd organisation.Dina personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen behöver du vara en trygg och lösningsorienterad person som gillar att driva saker framåt. Du är kommunikativ, relationsskapande och trivs i mötet med olika aktörer - från företagare och fastighetsägare till regionala samarbetspartners och kollegor inom kommunen. Du har ett strategiskt tänkande och kan snabbt växla mellan helhetsperspektiv och konkreta åtgärder. Du får saker att hända, helt enkelt!
Samtidigt är du strukturerad och har god förmåga att planera, prioritera och hålla ordning även när många processer pågår parallellt. Du har omvärldsintresse, ett serviceinriktat förhållningssätt och skapar förtroende genom ett professionellt och prestigelöst arbetssätt.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett uppdrag där du faktiskt gör skillnad - på riktigt. Som utvecklingsledare blir du en central kraft i att forma framtiden för norra Bergs kommun, med stort handlingsutrymme och möjligheten att påverka både strategiskt och operativt. Du får arbeta nära engagerade företagare, lokala utvecklingsaktörer och regionala samarbetspartners, och bli en del av ett lag som brinner för att skapa hållbar utveckling.
Vi erbjuder en arbetsmiljö där idéer tas tillvara, där initiativ uppmuntras och där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Du får flexibla arbetsformer, kompetensutveckling och kollegor som stöttar när tempot är högt och firar när vi når resultat. Och inte minst - du får arbeta i en kommun där natur, livskvalitet och framåtanda går hand i hand!
Kontaktinformation
Jenny Nylund, Chef teknik och näringsliv, 068716310, jenny.nylund@berg.se
Fackliga representanter, Kommunväxeln, 0687-161 00 (vxl)
Joanna Sundin, HR-konsult, 0687-161 36, joanna.sundin@berg.se
Arbetsplats
Ängesvägen 4
84531 Svenstavik Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5044265040". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergs kommun
(org.nr 212000-2502), https://berg.se Kontakt
Chef teknik och näringsliv
Jenny Nylund jenny.nylund@berg.se 068716310 Jobbnummer
9636466