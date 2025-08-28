Utvecklingsledare informationssäkerhet
2025-08-28
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen av Göteborg. Vi bidrar till att skapa en hållbar stad för nuvarande och kommande generationer. Inom vårt uppdrag ryms ansvar för strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering och tillhandahållande av geografiska data. På förvaltningen arbetar cirka 450 personer.
Stadsbyggnadsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Vi söker nu en utvecklingsledare med inriktning informationssäkerhet med uppdraget att samordna arbetet med informationssäkerhet och dataskydd på stadsbyggnadsförvaltningen. Tjänsten är placerad på enheten Ärendehantering som hör till avdelningen Utveckling och styrning. Ärendehanteringsenhetens uppdrag är att styra, stödja och utveckla stadsbyggnadsförvaltningens ärendehantering och informationsförvaltning. På enheten arbetar idag, förutom en utvecklingsledare informationssäkerhet, arkivarier, arkivassistenter, nämndsekreterare, ärendecontrollers och en utvecklingsledare informationsförvaltning.
Som utvecklingsledare informationssäkerhet arbetar du både strategiskt och operativt. Du ansvarar för att samordna, leda och utveckla förvaltningens arbete inom informationssäkerhet och dataskydd. I detta arbete tar du till exempel fram, implementerar och följer upp styrande dokument inom informationssäkerhetsområdet, där dataskydd också ingår. Du bidrar med vägledning och praktiskt stöd till ledning och medarbetare inom informationssäkerhet och dataskydd för att säkerställa att förvaltningens information och personuppgifter hanteras i enlighet med rådande lagstiftning och styrdokument.
Som utvecklingsledare kommer du också att arbeta med kartläggning och klassning av förvaltningens information samt riskbedömningar i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för informationssäkerhet. Du förväntas delta i och samverka med motsvarande roller på övriga förvaltningar inom staden samt informera och utbilda dina kollegor på förvaltningen. Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom statsvetenskap, offentlig förvaltning, juridik, systemvetenskap, arkiv- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och dataskydd och har goda kunskaper i säkerhetsskyddslagen, dataskyddsförordningen och informationssäkerhet i stort. För tjänsten krävs också kunskaper i förvaltningsrätt och offentlighet- och sekretesslagen. God teknisk systemförståelse är meriterande.
Du har en mycket god förmåga att göra komplexa frågor begripliga för dina kollegor och att kan förklara sammanhang på ett enkelt sätt. Du kan växla mellan ett övergripande analytiskt perspektiv och en detaljerad nivå. Du är lösningsfokuserad och arbetar effektivt och resultatinriktat. Du har lätt för att samarbeta och är pedagogisk, flexibel och ansvarstagande.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass 3. För anställning krävs godkänd säkerhetsprövning samt drogtest.
ÖVRIGT
Inför din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
