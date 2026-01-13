Utvecklingsledare finansavdelningen - Eskilstuna
2026-01-13
Fortifikationsverket söker en utvecklingsledare till finansavdelningen i Eskilstuna. Är du utbildad inom ekonomi eller systemvetenskap och har flerårig erfarenhet av att hantera och utveckla system för ekonomi, budget och uppföljning? Söker du en tjänst som innebär att du får en samordnande roll och får arbeta med process- och verksamhetsutveckling? Och att ansvara för att systemen är användbara, aktuella och relevanta för verksamheten? Om det här är du, tveka inte, sök tjänsten idag!
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsvärd och vi äger, utvecklar och förvaltar robusta försvarsfastigheter för fred, kris och krig. Våra fastigheter bidrar till att stärka Sveriges försvarsförmåga och trygga vår frihet, framtid och en säkrare värld.
Finansavdelningen har en central roll i myndigheten och ansvarar för strategisk och finansiell styrning, uppföljning av verksamheten samt för att den finansiella redovisningen håller hög kvalitet och tillförlitlighet. Finansavdelningen är organiserad i två enheter - styrningsenheten och ekonomienheten - som tillsammans bidrar till avdelningens viktiga uppdrag.
Till finansavdelningen söker vi nu en utvecklingsledare.
Din vardag som utvecklingsledare på finansavdelningen
Som utvecklingsledare kommer du ha en samordnande roll för förvaltningsområdet "Ekonomi, budget och uppföljning", där du tillsammans med förvaltningsledare IT ansvarar för att driva arbetet enligt vår etablerade systemförvaltningsmodell (PM3). Du leder och deltar i projekt gällande förbättringsaktiviteter och du både utvecklar och ger stöd när det kommer till att säkerställa arbetssätt, processer, rutiner och policys. Du genomför analyser och utredningar och kommer bland annat att jobba tätt ihop med verksamhetsutvecklare, rapportansvarig och enhetschef.
Vidare ingår det i tjänsten att:
• Initiera, medverka och genomföra verksamhets- och processutveckling
• Samla in verksamhetens behov och ansvara för att systemen är användbara, aktuella och relevanta för verksamheten genom intern samverkan.
• Ge användarstöd och hantera ärenden inom förvaltningsobjektet
• Ta fram årlig förvaltningsplan och budget
• Samordna och säkerställa funktionen objektsspecialist
• Säkerställa behörighetsmodellen
• Bidra till digitalisering och automatisering av den ekonomiska processen.
• Ansvara för löpande förändringar av myndighetens ekonomimodell i ekonomisystemet bl.a. koddelar, relationer
• Ansvara för att verksamhetsförändringar utförs i ekonomisystem
• Periodisk uppdatering av ekonomisystem
• OmvärldsbevakningPubliceringsdatum2026-01-13Kvalifikationer
För den här tjänsten söker vi dig som har:
• Högskole- eller universitet utbildning inom ekonomi, systemvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Flerårig erfarenhet av att hantera och utveckla ekonomisystem, från administration och konfiguration till kvalificerat användarstöd.
• Erfarenhet av systemförvaltning
• Körkort B
Det är meriterande om du har:
• Utbildning eller kurs inom förvaltningsmodeller exempelvis PM3
• Utbildning i förändringsledning eller processutveckling
• Fördjupade studier inom statliga regelverk
• Erfarenhet av systemförvaltning och administration i Agresso
• Erfarenhet av arbete i budget- och prognosverktyg
• God kännedom om och praktisk erfarenhet av att arbeta enligt systemförvaltningsmodellen PM3
• Arbetslivserfarenhet av statlig eller offentlig verksamhet
• Erfarenhet av arbete med behörighetsmodeller
• Vana att genomföra periodiska uppdateringar och implementera förändringar i en organisations ekonomimodell.
• Erfarenhet av att hantera integrationer mellan ekonomisystem och andra verksamhetssystem
• Erfarenhet av ekonomisystemet Agresso
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. För den här rollen krävs det att du är samarbetsorienterad och har ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du är strukturerad, planerar och organiserar ditt arbete väl och håller överenskomna deadlines. Vidare är det viktigt att du är en person som omvärldsbevakar och håller dig ajour inom ditt expertområde. Du har också en analytisk förmåga och kan se logik och samband i komplex information.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Huvudkontoret i Eskilstuna ligger bara några minuters promenad från tågstationen.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 1 februari 2026
Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Tänk på att de frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi önskar att din ansökan är på svenska.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Elina Karlsson 010- 44 44 898 eller rekryteringsspecialist Sonja Sand 010-44 44 983. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Jobbnummer
9680166