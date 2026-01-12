Utvecklingschef IT
Är du en erfaren ledare inom mjukvaruutveckling?Vill du arbeta i en framåtlutad, växande organisation där du får påverka både människor, teknik och leverans - och samtidigt bidra till utvecklingen av en unik produktplattform? Då är CANEA rätt plats för dig!
Vi söker nu en Utvecklingschef inom IT som vill ta ansvar för vår utvecklingsverksamhet och spela en nyckelroll i att skapa en långsiktigt framgångsrik produktplattform.
Som Utvecklingschef ansvarar du för att leda, utveckla och inspirera vårt utvecklingsteam samt säkerställa att CANEA ONE levereras med hög kvalitet, i rätt tid och med långsiktig teknisk hållbarhet. Du kombinerar strategiskt ansvar med operativt ledarskap och spelar en central roll i att stärka våra produktutveckling när vi expanderar.
I din roll kommer du att:
- Leda och samordna utvecklingsteamets resurser samt bygga en stark teamkultur.
- Säkerställa att produkten levereras enligt plan, budget och kvalitetskrav.
- I nära samarbete med teknisk arkitekt forma arkitektur, teknikval och strategiska riktlinjer.
- Arbeta tätt med produktchefen för att förverkliga roadmap och produktmål.
- Etablera och optimera utvecklingsprocesser för kvalitet, testning och dokumentation.
- Delta i ledningsgrupp och bidra med strategisk påverkan inom affärsområdet IT.
Vi erbjuder dig:
- En nyckelroll i ett etablerat men växande företag med egen produktplattform (CANEA ONE) och ett starkt varumärke.
- Möjlighet att ta stort ägarskap i beslut, processer och teamutveckling.
- Ett engagerat och kompetent team med korta beslutsvägar.
- Flexibla arbetssätt samt fokus på work-life balance.
- Ett nyrenoverat kontor i centrala Göteborg med utsikt över älven.
- En kultur som värdesätter samarbete, prestigelöshet och utveckling - hos både produkt och människor.
Vi söker dig som är trygg, tydlig och lösningsorienterad - en ledare som inspirerar genom engagemang och förtroende. Du har gedigen erfarenhet av mjukvaruutveckling och trivs med att kombinera teknik, människor och resultat.Vi tror att du har:
- Akademisk examen inom datavetenskap, ingenjörsvetenskap eller liknande (civilingenjör/master är meriterande).
- Minst 8 års erfarenhet av mjukvaruutveckling, varav 3+ år i ledande roller.
- Erfarenhet av att leda agila team och driva utveckling med fokus på effektivitet och kvalitet.
- Kunskap om moderna teknologier, DevOps, CI/CD och molnplattformar.
- Dokumenterad erfarenhet av teamutveckling, coaching och rekrytering.Meriterande är erfarenhet av utveckling inom life science eller andra regulatoriska miljöer.
CANEA levererar varaktiga resultat genom att kombinera konsulttjänster, IT-lösningar och utbildningar.
Vi lever i en snabbt föränderlig värld där det ständigt ställs nya krav på en organisation. Vår filosofi är att ge företag och verksamheter de strategier, system, arbetssätt och den kompetens som skapar förutsättningar för framgång och säkerställer bästa resultat.
Vi jobbar tillsammans för fortsatt utveckling - av våra kunder, företaget och dig som medarbetare. För om du är väl rustad och trivs i din roll, skapar du också de bästa förutsättningarna för oss och våra kunder. Med utveckling i fokus arbetar vi för att möjliggöra en kreativ miljö för innovation oavsett om det gäller arbetssätt, våra produkter eller tjänster. Vi är prestigelösa och du uppmuntras att komma med idéer och driva dem fram till att de blir förverkligade. Ersättning
