Utvecklingschef - Växjö kommun
2026-02-16
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Utvecklingschef till Växjö kommun
• en nyckelroll i Växjö kommuns långsiktiga utveckling
Om arbetsplatsen
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!
Om rollen
Vill du arbeta nära ledning och verksamheter i ett uppdrag där du bidrar till kommunens långsiktiga riktning och utveckling? Växjö kommun söker nu en utvecklingschef - en strategiskt viktig roll med stort handlingsutrymme och nära samarbete med kommunchef och koncernledning.
I rollen leder och samordnar du kommunens övergripande utvecklingsarbete. Du driver prioriterade uppdrag och skapar förutsättningar för att utvecklingsinsatser får genomslag i hela organisationen, till nytta för kommunens invånare. Uppdraget innebär ett tydligt ansvar för att omsätta strategiska mål till konkret utveckling i verksamheterna.
Som utvecklingschef är du även koncernövergripande kompetensägare för rollerna verksamhetsutvecklare och utredare. Tillsammans med förvaltningar och bolag identifierar du kompetensbehov samt planerar och genomför relevanta kompetensutvecklingsinsatser för verksamhetsutvecklare och utredare inom kommunkoncernen.
Du arbetar i nära samverkan med förvaltningar, bolag och andra intressenter och ansvarar för att identifiera, prioritera och driva kommunens utvecklingsbehov. I uppdraget ingår ett övergripande ansvar för Utvecklingsenheten, med personal-, budget-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar. Du är direkt underställd hållbarhetsdirektören.
Utvecklingsenheten består av tre grupper: Utveckling och analys, Livskraft och delaktighet samt Klimat och miljö. Medarbetarna inom Utveckling och analys rapporterar direkt till utvecklingschefen, medan de två övriga grupperna leds av varsin gruppledare som rapporterar till utvecklingschefen.
Växjö kommun arbetar med verksamhetsutveckling i projekt- och uppdragsform, med fokus på hållbar utveckling, lärande och effektivitet. Tillsammans bidrar vi till att stärka Växjö kommuns långsiktiga utvecklingskraft och förmåga att möta framtidens utmaningar.
I uppdraget ingår att:
• leda och utveckla utvecklingsenhetens arbete och medarbetare
• vara ett strategiskt stöd till kommunchef och koncernledning
• driva och samordna kommunövergripande utvecklings-, analys- och utredningsuppdrag
• bidra till effektiv styrning, uppföljning och processorientering i hela kommunkoncernen
• bygga förtroendefulla relationer och stärka samarbete mellan förvaltningar, bolag, akademi och andra samhällsaktörer
Du har en nätverkande roll med många interna kontakter med både tjänstepersoner och politik, samt externa kontakter där du representerar kommunen i olika sammanhang i samverkan med akademi, region och myndigheter.
Vi söker dig som har ett starkt samhällsengagemang och som trivs i roller där du får ta ett helhetsansvar och navigera i komplexa sammanhang. Du har god strategisk förmåga, kan se mönster, bygga struktur och samtidigt skapa engagemang och samsyn. Du är kreativ, nyfiken och utvecklingsorienterad.
Du har:
• akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
• erfarenhet av kvalificerat utvecklings- och förändringsarbete
• god analytisk förmåga och vana att arbeta med beslutsunderlag, uppföljning och strategiska processer
• har arbetat i offentlig verksamhet eller i politiskt styrd organisation
Det är meriterande om du:
• har erfarenhet av chefs- eller ledarroller
• är van att arbeta i matrisorganisationer och i nära samspel med ledning
Som ledare är du trygg, lyhörd och tydlig. Du skapar förtroende, bygger relationer och har förmåga att få människor att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Du är kommunikativ, initiativtagande och har en stark genomförandekraft.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot din ansökan senast 9 mars I denna rekrytering samarbetar vi med Chefspoolen.
För mer information är du välkommen att kontakta: Annchen Kull, annchen.kull@chefspoolen.se
, tel. 0763 29 40 47
I Växjö får du möjlighet att påverka - på riktigt
I rekryteringsprocessen kommer vi att genomföra personbedömning med hjälp av strukturerade tester och intervjuer. Rollen är säkerhetsklassad och en fullständig säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning kan erbjudas. Ersättning
