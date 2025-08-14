Utvecklare C/C++
Nexer AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-08-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer AB i Linköping
, Katrineholm
, Örebro
, Skövde
, Jönköping
eller i hela Sverige
Efter en skön sommarledighet är batterierna laddade och vi kliver in i en ny säsong med ny energi. Kanske är det nu du tar steget mot något nytt? Hösten är perfekt för nästa kliv i karriären - och hos oss på Nexer får du möjlighet att göra verklighet av dina ambitioner. Vi tror på mod, förändring och framtidstro - och vi vill vara din plattform för just det.
Som konsult på Nexer får du arbeta med varierande uppdrag inom olika tekniker och branscher. Hos oss är varje uppdrag en chans att växa - vi tror stenhårt på utveckling. Vi tror också på en hållbar och långsiktig anställning, där kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid är självklara delar av vardagen.
Vem är du?
På Nexer i Linköping fortsätter vi att förstärka vårt framgångsrika team - den här gången söker vi erfarna C/C++-utvecklare som trivs med att lösa komplexa problem, hitta smarta lösningar och driva innovation.
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av utveckling inom C/C++ och som vill arbeta med:
Utveckling av inbyggda system och hårdvarunära mjukvara i C/C++
Spännande projekt inom tillverkningsindustri, fordonsbranschen och försvarssektorn
Uppdrag som sträcker sig från hårdvarunära programmering till systemintegration
Agila team med stort fokus på samarbete och kunskapsutbyte
Du har:
Har en teknisk utbildning, t.ex. civil- eller högskoleingenjör inom Computer Science, Software Engineering eller Electrical Engineering
Har minst fem års erfarenhet av utveckling i C/C++
Har erfarenhet av inbyggda system och/eller hårdvarunära programmering
Är van att arbeta i agila team
Rollen kräver att du obehindrat kan kommunicera på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Det är en förutsättning för att lyckas i våra kunddialoger och i teamet.
Då många av våra uppdrag omfattas av försvarssekretess kan säkerhetsprövning med registerkontroll krävas.
Vilka är vi på Nexer i Linköping?
Nexer i Linköping är en arbetsplats där kompetens, engagemang och samarbete står i centrum. Här möts du av ett tight och välkomnande team där varje individs unika talanger tas tillvara, och där prestigelöst kunskapsutbyte och stöd genomsyrar kulturen. Vi tror på att skapa rätt förutsättningar med fokus på dig - dina drivkrafter, ambitioner och utveckling. Hos oss får du möjlighet att växa både som person och i din yrkesroll.
Våra uppdrag finns inom offentlig sektor, industri, försvar och andra teknikdrivande branscher. Ibland arbetar du självständigt, ibland i team - ofta i en hybrid vardag som kombinerar kontor, kund och hemmakontor på ett sätt som passar både uppdraget och livet. Här blir du en del av en trygg och inspirerande gemenskap där balans och personlig utveckling värderas högt.
Om du gillar spännande uppdrag, trevliga kollegor och att utvecklas i din yrkesroll - då kommer du trivas hos oss på Nexer i Linköping.Publiceringsdatum2025-08-14Så ansöker du
Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e-post men har du frågor om tjänsten eller Nexer är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, Petra Sivefäldt, på petra.sivefaldt@nexergroup.com
.
Vi tar emot ansökningar löpande så vänta inte med att söka!
Läs mer om Nexer härwww.nexergroup.com
#LI-PS1 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer AB
(org.nr 556451-9345) Arbetsplats
Nexer Group Kontakt
Petra Sivefäldt petra.sivefaldt@nexergroup.com 0730-42 83 82 Jobbnummer
9458394