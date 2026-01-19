Utvecklare
BYGG FRAMTIDEN MED OSS
Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plattform för att forma produkt, team och sättet vi bygger teknik på.
Vi är i en fas där dina idéer märks, ditt hantverk gör skillnad och din nyfikenhet får utrymme att växa. Här kliver du in i ett handlingskraftigt, litet team som kombinerar kvalitetstänk med tempo och omtanke.
Vi på CEDOC har som mål att alla ska komma hem efter jobbet. Vårt uppdrag är att skapa medvetenhet, förmedla kunskap och praktiskt underlätta vardagen för alla som berörs av EUs lagkrav inom maskinsäkerhet. CEDOC förenklar ditt arbete kring riskbedömning, CE-märkning och dokumentation av maskiner. Läs mer om oss på www.cedoc.com
VÅRT LÖFTE TILL DIG
- Påverkan från dag ett. Du är med och formar både produkt och team - på riktigt.
- Bredd som gör dig skarpare. Du rör dig bekvämt mellan frontend, backend och infrastruktur och får en helhetsförståelse för hur moderna digitala lösningar byggs.
- Moderna verktyg & metoder. Vi jobbar med aktuella tekniker och arbetssätt, med fokus på kvalitet, lärande och kontinuerliga förbättringar.
- Meningsfulla utmaningar: Riktiga problem, riktiga användare, mätbar effekt.
- Tillsammanskultur: Vi hjälps åt, firar lärdomar och bygger trygghet i teamet.
- Lärande i vardagen: Du får växa i bredd och djup, med stöttning från kollegor som delar kunskap generöst.
VEM DU ÄR
Du har 1-3 års erfarenhet och en problemlösande inställning. Du trivs i små team där alla bidrar och tar initiativ, och du bygger gärna vidare på din grund i C#, TypeScript och SQL.
Det är ett plus om du gillar moln (gärna Azure), PostgreSQL, Vue, .NET Core, EF Core, CI/CD (t.ex. GitHub Actions), samt principer som Domain-Driven Design och Test-Driven Design.
DIN PÅVERKAN HOS OSS
- Förstå kunden på djupet och översätt behov till lösningar som skapar värde.
- Bygga och vidareutveckla funktioner i hela stacken - från gränssnitt till infrastruktur.
- Arbeta med Azure-tjänster (inkl. autentisering) och säkra robust drift.
- Bidra i tekniska diskussioner om arkitektur, arbetssätt och kodstandarder.
- Felsöka tvärs igenom stacken och lösa problem nära användarvärdet.
- Vårda kodkvalitet och tillförlitlighet - vi är stolta över det vi levererar.
- Bevaka ny teknik och best practices och omsätta dem när de gör skillnad.
KONTAKT OCH ANSÖKAN
Redo att forma både produkt och arbetssätt tillsammans med oss? Skicka din ansökan via länken nedan - vi ser fram emot att höra hur just du vill göra avtryck.
Löpande urval sker - sök så snart du kan. Sista ansökningsdag är 20 februari.
Frågor om tjänsten: Vasko Poposki, Utvecklingschef 0511-79 88 18, vasko.poposki@cedoc.com
Frågor om rekryteringsprocessen: Mari Lundqvist, HR-chef, 0370-65 62 05, mari.lundqvist@protongroup.com Ersättning
