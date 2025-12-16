Utställningstekniker
2025-12-16
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig med erfarenhet av arbete som utställningstekniker gärna med tyngd inom dekorsnickeri, som vill vara med och skapa framtidens experimentmiljö hos 2047 Science Center. Publiceringsdatum2025-12-16Om företaget
2047 Science Center arbetar för att stärka det vetenskapliga kapitalet hos Dalarnas befolkning och är en del av länets strategiska kompetensförsörjning. Vi är en Arena för kunskapsförflyttning. Vi bedriver en pedagogisk specialistorganisation kopplat till STEM och har en populär publik experimentmiljö i Borlänge.
Under 2026 kommer vår experimentmiljö att genomgå en omfattande förändring - både vad gäller innehåll och fysisk miljö.
till vår produktionsgrupp söker vi därför 1-2 utställningstekniker med eget driv som trivs med att jobba självständigt såväl som i grupp.
Om rollen
Tillsammans med produktionsgruppen kommer du att arbeta med att förverkliga vår nya experimentmiljö utifrån en färdig utvecklingsplan.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Dekorsnickeri och konstruktion av experimentstationer, dekorelement och speciallösningar
Byggnation av exempelvis vägg- och möbelelement anpassade för publik användning
Ytbehandling och dekormåleri på olika material, med fokus på hållbarhet och estetik
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet av utställningsteknik, finsnickeri och byggnation i miljöer med höga krav på finish och funktion
Kan bedöma och välja rätt metod, material och infästning för olika konstruktioner
Har erfarenhet av arbete i publika miljöer - exempelvis science center, museum, scenproduktion, tv, event eller liknande
Meriterande:
Teknikintresse och grundläggande förståelse för interaktiva system eller IoT
Erfarenhet av metallbearbetning och enklare svetsning
Kunskaper inom AV-teknik, installation och drift
Erfarenhet av 3D-modellering i SketchUp eller liknande verktyg
Anställningsvillkor
Tjänsten är en visstidsanställning 6 - 12 månader
Omfattning 20-40 h per vecka.
2047 Science Center ligger i Borlänge
Enligt lag krävs utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister vid anställning. Detta beställs från Polisen av den eller de som erbjuds tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
E-post: ansokningar@2047.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utställningstekniker". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Framtidsmuséet i Dalarna
, http://www.2047.nu
Jussi Björlings Väg 25 (visa karta
)
781 29 BORLÄNGE Arbetsplats
2047 Science Center/f d Framtidsmuseet Kontakt
Vision
Veronica Blomkvist veronica.blomkvist@2047.nu Jobbnummer
9646923