Utredare tillståndsprövning
Inspektionen för vård och omsorg / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inspektionen för vård och omsorg i Stockholm
, Solna
, Örebro
, Jönköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du göra samhällsnytta och bidra till en säkrare vård och omsorg genom att utveckla den statliga tillsynen och tillståndsprövningen? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) växer och behöver utöka med utredare till avdelningen för tillståndsprövning.
Om jobbet
Du kommer att ingå i en enhet där de huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att göra ägar- och ledningsprövning av aktörer som söker tillstånd att bedriva verksamhet inom socialtjänstlagen (SoL), funktionshindrade (LSS) och tandvård (PSL). IVO:s tillståndsprövning utgår från den statliga värdegrunden och ska präglas av tydlighet, trovärdighet, integritet, effektivitet och god service.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som utredare kommer vara att:
• självständigt handlägga ansökningar utifrån ett riskbaserat arbetssätt
• skriva förslag till beslut
• lämplighetspröva bolagsföreträdare
• utreda bolags ekonomiska förutsättningar
• utreda om bolagsföreträdarna har relevant och tillräcklig kunskap och erfarenhet
Just nu befinner sig vår myndighet i ett spännande skede av förändrings- och utvecklingsarbete. Det är därför en förutsättning att du trivs och vill verka i en föränderlig miljö. Vi tror att du har vilja och intresse att bidra i utvecklingsarbetet på enheten och i myndighetsövergripande samarbeten.
Tjänsterna är tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, flexibel arbetstid och med placering i Stockholm eller Malmö. Resor i tjänsten kan förekomma. Publiceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• socionomexamen, ekonomexamen, juristexamen (jur.kand.), statsvetarexamen eller annan relevant akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• minst 5 års aktuell arbetslivserfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom relevant område för ägar- och ledningsprövning
• erfarenhet av att skrivit beslut, rapporter och/eller sammanfattande texter baserade på lagar och förordning
• mycket goda kunskaper i svenska språket såväl muntligt som skriftlig
För att lyckas i rollen ska du ha en god analytisk förmåga, det vill säga, kunna sätta dig in i ärenden ur olika perspektiv, samt kunna granska och analysera ärenden på ett objektivt och sakligt sätt. Du ska kunna prioritera och strukturera arbetsuppgifterna. Arbetet utförs omväxlande självständigt och i nära samarbete med andra. Du behöver därför ha en god samarbetsförmåga och ha en trygghet i din leverans och dina beslut. Arbetsbelastningen och prioriteringarna växlar ibland snabbt och det är därför viktigt att du kan skifta fokus och tempo vid behov.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser det som meriterande om du också har:
• god kunskap om lagstiftning inom bolags- eller skatterätt
• erfarenhet av granskning och analys av bolags ekonomi
• erfarenhet av arbete för att motverka eller utreda välfärdsbrott
• erfarenhet av tillståndsprövning
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillsyn. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: Arbeta hos oss | IVO.seSå ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV samt ett personligt brev. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Din ansökan anses komplett först när du besvarat frågorna.
Ansök senast den 20 mars
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: Arbeta hos oss | IVO.se
Arbetsplatsbeskrivning
Avdelningen för tillståndsprövning ansvarar för att pröva tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt för vissa delar inom hälso- och sjukvården.
Enhet 3 på Avdelningen för tillståndsprövning ansvarar för ägar- och ledningsprövning av aktörer som söker tillstånd att bedriva verksamhet inom SoL och LSS.
IVO bidrar till en säker vård och omsorg.
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.
Myndigheten har ca 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning, analys, planering och kommunikation samt verksamhetsstöd är placerade i Stockholm, liksom generaldirektörens stab. Ersättning
Fast lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/ Arbetsplats
https://www.ivo.se/ Jobbnummer
9768484