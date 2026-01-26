Utredare till Utbildningsförvaltningen
Jönköpings kommun / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-01-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är ett meningsfullt jobb viktigt för dig? Hos oss får du bidra till att framtidens världsmedborgare får en god utbildning.
Välkommen till en arbetsplats där lärglädje är hjärtat i allt vi gör!
Ditt nya uppdrag
Uppdraget som utredare på Utbildningsförvaltningen innebär i första hand att ha huvudansvaret för grundskolans klagomålshantering. Huvudmannen har enligt lag en skyldighet att skyndsamt ta emot och utreda klagomål (skollagen 4 kap §8). Arbetet innebär att på ett professionellt och opartiskt sätt, med barnets perspektiv som vägledning, hantera inkomna klagomål. Arbetet innebär också att sammanställa, följa upp och analysera klagomålen som en del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. I arbetet med att utreda klagomål har du en nära kollega att samarbete med.
I rollen som utredare kommer du även att genomföra och sammanställa andra utredningar på uppdrag av grundskolans ledningsgrupp. Det innebär bland annat att ta fram faktaunderlag, rapporter, statistik och tjänsteskrivelser för beslut, remisshantering, förbereda ärenden till nämnd samt samverka med andra förvaltningar och externa aktörer. Andra former av administrativt arbete kan förekomma periodvis.
Välkommen till oss
Som utredare kommer du vara en del av Elevhälsoenheten på Utbildningsförvaltningen i Stadshuset i Huskvarna. Enheten har drygt 40 medarbetare som består av elevhälsans professioner, samordnare inom olika områden så som kvalitet, samverkan barn och unga, skolnärvaro, anpassad skola mm. Det är en dynamisk enhet med gott klimat och många kompetenta kollegor att samverka och samarbeta med!
Din kompetens
Vi söker dig som har en akademisk examen om minst 180 hp inom exempelvis pedagogik, offentlig förvaltning, samhällsvetenskap, juridik eller annat område som arbetsgivaren finner relevant. Meriterande är om du arbetat inom utbildningsväsendet, har god kännedom om skollagstiftning och erfarenhet av utrednings- analys- och utvecklingsarbete.
För att lyckas i rollen ser vi att du har god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Du kan arbeta självständigt men med god samarbetsförmåga. Du är omdömesgill och trygg i professionella bedömningar. Du är också noggrann och strukturerad samt van att arbeta med komplexa och tidskritiska uppdrag.
Stor vikt läggs vi personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Eva Strandéus, kvalitetschef samt bitr. chef Elevhälsoenheten, mail eva.strandeus@jonkoping.se
, telefon 036 - 10 56 73.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som utredare!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/93". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Elevhälsoenheten Utbildningsförvaltningen Kontakt
Eva Strandéus 036-105673 Jobbnummer
9704283