Utredare till säkerhetsavdelningen
2025-10-17
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Tjänsten är placerad inom sektionen för analys och samordning som är en del av planeringsenheten på säkerhetsavdelningen. Sektionen ansvarar för att, inom ramen för myndighetens styr- och uppföljningsmodell, ta fram metoder och modeller för uppföljning, analys och planering av säkerhetsarbetet. Sektionen ansvarar för samordning inom avdelningen och fördelning av inkommande förfrågningar/remisser samt för avdelningens mail och posthantering samt diarieföring. Sektionen ansvarar även för uttag och nationella analyser av rapporterade incidenter i incidentrapporteringssystemet. Inom sektionen ligger även förvaltningsansvaret för säkerhetsavdelningens IT-system.

Arbetsuppgifter
Som utredare har du som arbetsuppgift att samla in och bearbeta information för uppföljning av säkerhetsområdet samt driva utvecklingsuppdrag inom området. I det ingår att handlägga ärenden, genomföra utredningar och bereda beslut. Vidare ingår det att medverka vid framtagande av underlag för implementering och normering avseende säkerhet i myndigheten. Arbetet präglas av samverkan med kollegor inom avdelningen, med andra avdelningar, regioner samt externa parter. Du kommer att, tillsammans med dina kollegor, ansvara för Säkerhetsavdelningens återkommande planerings och uppföljningsprocesser, såsom avdelningens arbete med verksamhetsplanering och årsredovisning. I det ingår att verka som stöd för planeringschefen i genomförande och uppföljning av aktiviteter och uppdrag kopplade till verksamhetsplanen inom säkerhetsområdet. Även remisshantering samt hantering av andra förfrågningar till Säkerhetsavdelningen ingår i arbetet, men även annat som planeringschefen bedömer lämpligt inom säkerhetsområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor. Du tar ansvar för din uppgift och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare är du en person som har förmågan att tänka strategiskt ur ett brett perspektiv på frågor och kan anpassa dina handlingar efter detta. Du har även lätt för att anpassa dig och ditt synsätt till ändrade omständigheter.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* En akademisk utbildning/examen om minst 120 hp motsvarande två år på högskola/universitet inom områden som Kriminalvården bedömer relevanta eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården finner relevant
* Erfarenhet av att självständigt handlägga ärenden, genomföra utredningar, bereda beslut och skriva rapporter
* Erfarenhet av att samla in information, bearbeta relevant information och dra slutsatser
* Erfarenhet av att driva, leda och underhålla processer med flera aktörer
* Erfarenhet av samarbeten på olika organisatoriska nivåer
* Mycket goda datakunskaper och stor förståelse för vikten av säker informationshantering
* God kännedom om myndighetsledning och styrning
* Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* God förmåga att utrycka dig väl i tal och skrift på engelska
Det är meriterande om du har:
* Utbildningar inom Kriminalvårdens verksamhet
* Erfarenhet av arbete med säkerhet och sekretessfrågor
* Erfarenhet av utredningsarbete från Kriminalvården eller annan myndighet
* Erfarenhet av projektledning eller andra likvärdiga ledande uppdrag
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
