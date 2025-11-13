Utredare till oegentlighetsutredningar
2025-11-13
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är drygt 350 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.
Vill du bidra till en trygg och rättssäker välfärd i Stockholm?
Välkommen till oss
Säkerhetsavdelningen inom stadsledningskontoret ansvarar för central ledning, samordning och utveckling av hela stadens säkerhetsarbete.
Avdelningen leds av en säkerhetsdirektör och består för närvarande av 20 medarbetare fördelade på tre enheter. Beredskapsenheten, säkerhetsskydds- och informationssäkerhetsenheten samt verksamhetsskyddsenheten.
Nu söker vi en utredare som vill vara med och utveckla arbetet med att förebygga och motverka oegentligheter och felaktiga utbetalningar inom Stadens verksamheter.
Placeringen är inom verksamhetskyddsenheten där bland annat stadens ansvar för mobila ordningsvakter, personsäkerhet, stadshusets säkerhet, kamerabevakning, samt utredning av välfärdsbrott ligger. Verksamheten är i en intensiv utvecklingsfas kopplat till omvärldsläget, brottsutvecklingen och stundande valår.
Vi erbjuder
Hos Stockholms stad och stadsledningskontoret får du möjlighet att arbeta i en organisation med ett tydligt uppdrag - att skapa en hållbar, trygg och rättvis stad för alla. Du blir del av ett engagerat team med hög kompetens och tillgång till goda möjligheter till kompetensutveckling.
Som anställd i Stockholms stad har du ett årligt friskvårdsbidrag som du kan använda till aktiviteter för rörelse, motion och annan friskvård. Det finns också rabatter som du kan välja att använda. Som anställd på stadsledningskontoret erbjuds du även medlemskap i idrottsförening som organiserar motionsidrott som grupp- och styrketräning.
Din roll
Som utredare arbetar du inom verksamhetsområdet välfärdsbrottslighet, tätt tillsammans med andra personer för att upptäcka, analysera och utreda misstänkta oegentligheter inom stadens verksamheter. Du samlar in och granskar information från flera olika källor, gör bedömningar, analyserar och sammanställer utredningar som ligger till grund för beslut och eventuella rättsliga åtgärder.
Som utredare hos oss kommer du att:
Inhämta, granska och verifiera information från flera källor: interna system, myndigheter, öppna källor och externa aktörer.
Genomföra utredningar kopplade till misstänkta oegentligheter, regelöverträdelser och avvikelser.
Utföra rättsutredningar som stödjer beslutsfattande, inklusive att analysera lagstiftning, rättspraxis och stadens styrdokument.
Sammanställa komplex information till tydliga och rättssäkra rapporter.
Presentera slutsatser och rekommendationer till ledning och berörda verksamheter.
Arbeta metodiskt med bevisvärdering och källkritiskt.
Förutom samarbete med stadsledningskontorets övriga avdelningar innebär arbetet nära samverkan med kollegor inom staden samt med externa aktörer. Exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Du kommer att bidra till att stärka förtroendet för stadens verksamhet och säkerställa att välfärdens resurser används på rätt sätt. Du bidrar till säkerhetsmedvetande inom organisationen genom kunskapsöverföring, rådgivning, utbildning och övning.
Anställningen kan även innebära tjänst som TiB (Tjänsteperson i beredskap) under ca sex-sju veckor per år.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom ekonomi, juridik eller annan relevant utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig och relevant.
Minst tre års erfarenhet av arbete relaterat till utredning av ekonomisk brottslighet eller oegentligheter.
Arbetslivserfarenhet från kommun, region eller annan offentlig myndighet.
God kunskap om relevant lagstiftning, såsom förvaltningslagen, kommunallagen, offentlighet- och sekretesslagen (OSL) och dataskyddsförordningen (GDPR).
Grundläggande kunskaper om informationssäkerhet inklusive dataskydd.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och god förmåga att uttrycka dig på engelska, både i tal och skrift.
Meriterande med:
Erfarenhet av arbete med internkontroll, internrevision eller brottsförebyggande arbete i offentlig sektor.
Goda språkkunskaper utöver svenska och engelska.
För att lyckas i rollen söker dig som är analytisk och har förmåga att inhämta, kritiskt granska och bedöma information från flera olika källor. Du arbetar strukturerat, metodiskt och med hög kvalitet - alltid med rättssäkerhet i fokus. Du har lätt för att samarbeta och dela kunskap med andra, samtidigt som du tar egna initiativ och driver ditt arbete självständigt. Rollen kräver integritet, gott omdöme och en stark vilja att bidra till samhällsnytta. Du har hög stresstålighet då vissa delar av tjänsten kan innebära arbete under pressade förhållanden, exempelvis vid incidenthantering.
Svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll är ett krav för att erhålla tjänsten.
Vi rekryterar utan det personliga brevet, i denna rekrytering, för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön
Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Säkerhetsavdelningen
Desirée Nyman, rekryteringskonsult desiree.ohrvall.nyman@stockholm.se 08-50811728
