Utredare till internkontrollenheten
2025-12-15
Internkontrollfunktionen är en del av ledningsavdelningen som tillhör regionstabsförvaltningen. Enhetens uppdrag är att utveckla och stödja nämndernas interna kontroll, säkerställa att rapportering om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig samt att lagar och regler efterföljs. Arbetet omfattar bland annat verktyg för riskanalys, uppsiktsplikt och internkontrollplaner samt förebyggande och upptäckande insatser för att motverka oegentligheter i verksamheten.
Nu söker vi en utredare som vill bidra till att motverka välfärdsbrott, stärka regionens styrning och kontroll samt skapa trygghet i hela organisationen - kom och gör skillnad tillsammans med oss! Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Som utredare har du en varierad och ansvarsfull roll med ett stort kontaktnät. Tjänsten har ett brett arbetsfält som innebär att stärka ledning och styrning inom regionen genom att granska och utvärdera och på så sätt bidra till förbättringar av verksamheten. Du kommer att arbeta med regionens interna styrning och kontroll (ISK), där du ingår i en mindre expertgrupp inom området. Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en god intern styrning och kontroll, där du stöttar, utvecklar och följer upp det arbetet.
De kommande åren kommer ditt arbete att ha ett särskilt fokus på att motverka välfärdsbrottslighet. Du blir en nyckelperson i att utveckla rutiner och arbetssätt inom området samt ge stöd till hela organisationen i dessa frågor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• vara ett stöd i frågor som handlar om ISK, antikorruption och välfärdsbrottslighet
• genomföra granskningar och utredningar samt ta fram beslutsunderlag
• utarbeta styrdokument, rutiner och arbetssätt inom området
• följa upp och rapportera resultat av granskningar och utvärderingar på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt
• hålla utbildningar och ge praktiskt stöd till verksamheten inom området.
Hos oss får du
• utvecklas i din yrkesroll och vara en drivande kraft i resan att forma framtiden för verksamheten
• ett spännande och varierande arbete där du får verka centralt, både nära politiken och tjänstemannasidan
• ett utåtriktat uppdrag med många kontakter inom hela regionens verksamhet
• ett flexibelt arbete med möjlighet att arbeta upp till 50% på distans.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som har god analytisk förmåga och som snabbt kan sätta dig in i komplexa sammanhang. Du har lätt för att planera och prioritera, kan se och förstå samband samt kan ta ett helhetsperspektiv. Du är trygg med att driva och äga omfattande processer samt tar gärna egna initiativ. Vidare ser vi att du är kommunikativ, har förmåga att uttrycka dig pedagogiskt och kan skapa effektiva nätverk både inom och utanför organisationen. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och är bra på att bygga goda relationer och skapa förtroendefulla dialoger.
För den här rollen ska du ha
• akademisk examen inom ekonomi, juridik eller statsvetenskap eller annan relevant erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• kunskap om förvaltningsrättsliga och administrativa regelverk.
Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet från en politiskt styrd organisation, kunskap/erfarenhet av styrning inom offentlig sektor samt kunskap/erfarenhet av ledningssystem. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att driva förändringsarbete på övergripande nivå samt erfarenhet av riskhantering.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
