Utredare på socialkontoret - vikariat

Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du hjälpa oss att upprätthålla en hög kvalitet i våra utredningar, yttranden och nämndärenden? Socialkontorets utredare går på föräldraledighet i juni och vi söker nu en vikarierande utredare till enheten för stöd och utveckling.
Socialkontoret består av äldre- och omsorgsavdelningen samt socialavdelningen som i sin tur arbetar på uppdrag av äldre- och omsorgsnämnden samt socialnämnden. Stöd- och utvecklingsenhetens uppdrag spänner över hela socialkontoret och är organiserad direkt under socialchef.
Enheten består av två systemförvaltare, en verksamhetsutvecklare, en utredare, tre kvalitetsutvecklare, två avgiftshandläggare och en enhetschef.
Vi söker nu en vikarie för vår utredare, vikariatet omfattar heltid med start enligt överenskommelse till och med januari 2027. Utredaren har en central roll i nämndprocessen och även om tjänsten har ett större fokus mot äldre- och omsorgsnämnden så förekommer arbetsuppgifter även inom socialnämndens områden.
Som utredare kommer du att:
- Stötta avdelningschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) med att skriva ärenden till nämnd.
- Skriva yttranden och remissvar.
- Revidera och utveckla styrdokument, bland annat äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning och kontorets informationshanteringsplan.
- Stötta kvalitetsutvecklare med skrivning av rapporter och tjänsteskrivelser.
- Stötta chefer i ansökan och återrapportering av statsbidrag.
- Samordna enkätsvar (Öppna jämförelser, brukarundersökningar mm.
Du som söker denna tjänst har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt samt har ett strategiskt perspektiv. En förutsättning för att lyckas i rollen är samarbete och vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi söker dig som:
- Har högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, statsvetenskap, juridik eller motsvarande.
- Har dokumenterad erfarenhet av att utreda och skriva politiska underlag inom kommunal verksamhet.
- Uttrycker dig mycket väl i tal och skrift och har lätt att genom målgruppsanpassning formulera dig korrekt och tydligt.
Meriterande:
- Du har gärna dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med frågor som rör äldreomsorg
- Erfarenhet av arbete i P360
- Goda kunskaper i Excel
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.Om tjänsten
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning om 100 % till och med januari 2027 med tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 17 februari 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. De kandidater som uppfyller samtliga ska-krav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen.
Urval och intervjuer startar när annonseringsperioden är avslutad.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter värdigt åldrande, där individens behov sätts främst. Äldreomsorgen handlar om att ge möjlighet till självständighet och valfrihet i boende och vård. Vi sätter höga krav på kvalitet och kontinuerlig uppföljning för att säkerställa en äldrevänlig och värdig miljö.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet.
