Utredare med ekonomisk profil
Arbetar du med kontroll och granskning och tycker att myndighetsarbete är spännande? Då kanske det är dig vi letar efter. Hos oss får du ett omväxlande och roligt jobb på en arbetsplats som befinner sig mitt i samhällsdebatten.Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
I din roll ansvarar du för att arbeta med frågor om kontroll och granskning av de statsbidrag som Socialstyrelsen betalar ut. Som utredare med ekonomisk profil, kommer du att arbeta operativt med granskningsärenden och med att stötta kollegorna kring ekonomifrågor. I din roll ingår även att delta i verksamhetens utvecklingsarbete tillsammans med kollegorna.
Som utredare tillhör du Avdelningen för behörighet och statsbidrag. Avdelningen för behörighet och statsbidrag bereder ärenden om behörighet (bland annat legitimationer och skyddad yrkestitel) och hanterar statsbidrag. Inom statsbidragsverksamheten hanterar vi ca 60 regeringsuppdrag och fördelade under föregående år 22,9 miljarder kronor i riktade bidrag till regioner, kommuner och civilsamhälle.
Du kommer också att tillhöra ett av våra fyra verksamhetsområden, vilket är verksamhetsområdet behörighet, analys och statistik. Verksamhetsområdet ska förvalta och utveckla myndighetens register, sammanställa och tillhandahålla data och statistik samt göra analyser inom myndighetens verksamhet till stöd för hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten samt handlägga ärenden om behörighet och statsbidrag.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du har möjlighet att påverka och göra skillnad. Vårt arbetsklimat utmärks av att vi har roligt tillsammans och att vi stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Om dig
För att trivas i rollen ser vi att du är lösningsorienterad, självgående och intresserad av utvecklingsarbete. Du har lätt för att kommunicera, bygga relationer och att arbeta tillsammans med andra. Det är viktigt att du är bra på att strukturera ditt arbete då det i perioder är ett högt tryck. Arbetet innebär att du behöver vara flexibel och att du kan prioritera och planera om dina arbetsuppgifter med kort varsel. Samtidigt krävs det att du är noggrann och håller deadlines.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
akademisk examen inom ekonomi eller annat område som myndigheten bedömer som relevant
har några års erfarenhet av arbete med ekonomi inom offentlig sektor, exempelvis controlling eller redovisning, alternativt arbete från en liknande roll
har erfarenhet av arbete i en rådgivande/stödjande roll
goda kommunikativa kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av statsbidrag eller annan handläggande verksamhet inom statlig eller annan offentlig verksamhet
erfarenhet av kontroll- och granskningsarbete.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Kungsholmen i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till 2 dagar i veckan. Våren 2027 flyttar myndigheten till nyrenoverade lokaler i Solna strand. Din tjänstetitel blir utredare och din placering är på Verksamhetsområde behörighet, analys och statistik. Du kommer där att tillhöra Avdelningen för behörighet och statsbidrag.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV
I urvalsprocessen kan det komma att användas arbetsprov och/eller tester.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Johanna Freed på mailto:johanna.freed@socialstyrelsen.se
eller Stina Isaksson på mailto:stina.isaksson@socialstyrelsen.se
.
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Marie Hansson på mailto:marie.hansson@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för Saco-S är Isabelle Ålander mailto:Isabelle.Alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund mailto:Anders.Nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 10 maj 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
