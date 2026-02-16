Utredare inom trafikregleringen
Transportstyrelsen / Administratörsjobb / Borlänge Visa alla administratörsjobb i Borlänge
2026-02-16
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportstyrelsen i Borlänge
, Nora
, Västerås
, Örebro
, Karlstad
eller i hela Sverige
Om jobbet
Som utredare på sektion prövning trafikant är du intresserad av att skapa nytta för medborgare och näringsliv.
Du kommer ingå i en sektion bestående av 10 medarbetare som arbetar med prövning, tillståndsgivning och dispenshantering inom ramen för Trafiklagstiftning- och körkortsområdet. Du sätter medborgaren i fokus och vill att kontakten med myndigheten blir smidig och begriplig. Du räds inte av att utveckla invanda arbetssätt och tillsammans med kollegorna skapa processer som resulterar i ökat värde för både samhälle och Transportstyrelsen. Du kommer att ta ansvar och leverera utifrån sektionens uppdrag och behov, och ser det som självklart att stötta kollegor i ert gemensamma uppdrag. Du kommer att medverka till att skapa en god arbetsmiljö.
Du kommer huvudsakligen att arbeta med överprövning av kommuners, länsstyrelsernas och den statliga väghållningsmyndighetens beslut om bland annat hastighetsgränser, trafikreglering och vägvisning. Du kommer på sikt även att handlägga ärenden där vi bland annat prövar olika undantag från regler i trafikförordningen och Transportstyrelsens föreskrifter. Komplexiteten varierar från enklare ärenden till mycket komplexa frågor. I arbetet ingår bland annat att samarbeta med andra utredare och jurister som stöd i utredningsprocessen för att kunna göra korrekta och välgrundade bedömningar. I din roll som utredare hos oss kommer du även att samarbeta tätt med kommunikationsavdelningen och vara delaktig i hanteringen av mediala frågor och intervjuer, där du företräder verksamheten både i konkreta sakfrågor och i övergripande som talesperson.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- handlägga överklagningsärenden rörande Trafiklagstiftningen
- handlägga undantag från regler i trafikförordningen samt Transportstyrelsens föreskrifter
- vara expertstöd internt och till viss del externt inom området
- vara bekväm att agera som talesperson i mediala frågor.
Du måste ha
- minst två års högskoleutbildning inom trafikteknik, samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- aktuell utredarbakgrund, t.ex. inom statlig verksamhet, eller något annat vi finner vara likvärdigt
- kunskap om och/eller erfarenhet av tunga fordon
- erfarenhet av att hantera mediala frågor
- mycket goda kunskaper i svenska och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift
- goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
- kompetens inom trafiksäkerhet, miljö eller juridik
- arbetat som trafikingenjör inom kommunal eller statlig verksamhet
- erfarenhet från myndighetsutövning
- god datorvana och kunskaper i Microsoft Office-programmen Word och Excel
Vi vill att du
- är förändringsinriktad, mål- och lösningsfokuserad
- är självgående och drivande, vilket innebär att du får saker och ting genomförda
- har en god analytisk förmåga och är noggrann
- har en god initiativförmåga och god samarbetsförmåga och kan arbeta både självständigt och i team
- är genuint intresserad av vägtrafiksystemet och vill använda din kompetens för att bidra till våra transportpolitiska mål; tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö och hälsa
- eftersom arbetsuppgifterna innebär många kontakter både inom och utanför Transportstyrelsen värdesätter vi din förmåga att bemöta andra på ett professionellt och trevligt sätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Borlänge. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Charlotte Mattsson, charlotte.mattsson@transportstyrelsen.se
. ST, Stefan Lindgren och Saco-S, Ingela Svensson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-1330. Vi behöver din ansökan senast den 9 mars 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda: Ca 2000.
Verksamhetsorter: Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping. Ersättning
Individuell lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2026-1330". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099) Jobbnummer
9743486