Utredare
Region Kronoberg, Hälso- och Sjukvårdsledning / Administratörsjobb / Växjö
2026-01-09
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Nu söker vi en utredare till enheten strategi och planering. Strategi och planering tillhör hälso- och sjukvårdsdirektörens stab.
Som utredare inom hälso- och sjukvårdens stab kommer du att ha en central roll i att utreda och analysera olika typer av ärenden inom förvaltningen. Du kommer att arbeta nära ledningen och övriga avdelningar inom hälso- och sjukvården för att säkerställa att beslut fattas på korrekt grund och i enlighet med gällande regler och riktlinjer.
Du ansvarar för att ta fram och presentera beslutsunderlag och rapporter till såväl ledningen som nämndorganisationen. I tjänsten ingår också viss administrativ hantering av bland annat bidrag till föreningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning, exempelvis statsvetenskap, offentlig förvaltning eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du behöver ha goda kunskaper om utrednings- och utvecklingsarbete, gärna med erfarenhet från politisk styrd organisation. Kunskap om relevant lagstiftning, beslutsprocesser i region eller kommun och erfarenhet av dokument- och ärendehanteringssystemet Platina är meriterande.
Du är strukturerad, noggrann och har förmåga att se helheten. Du trivs med att driva utveckling, både självständigt och i grupp och är van att leda möten samt presentera information. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och producerar dokument av hög kvalitet.
Vi värdesätter hög integritet, lyhördhet och god samarbetsförmåga. Att skapa en bra relation och förtroende till de parter du ska hämta in uppgifter hos och samarbeta med är avgörande för att lyckas i rollen. Då arbetsuppgifterna är mångsidiga och förutsättningarna ibland ändras behöver du ha förmåga att byta fokus och omprioritera när det behövs. Det kräver att du har förmågan att organisera och planera ditt arbete väl.
ÖVRIGT
Intervjuer är planerade till den 11,12 och 18 februari.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
