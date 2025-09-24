Uthyrare till fastighetsbolag
På uppdrag åt kund söker vi en administrativ uthyrare som kommer att jobba med fastighetsfrågor och bostadsuthyrning. Uppdraget är på heltid med önskad start den 20 oktober och löper på fram till 30 april 2026 med möjlighet till förlängning. Vi letar efter dig som är serviceminded och har erfarenhet av bostadsuthyrning sedan tidigare. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Tillsammans med dina kollegor ute hos kunden kan du göra skillnad, uppdraget som uthyrare är en nyckelroll i kontakten med kundens hyresgäster, både befintliga och kommande. Du kommer bland annat att hantera följande arbetsuppgifter:
• Uthyrning av bostäder, bilplatser och förråd
• Daglig kontakt med hyresgäster via ärendehanteringssystem, telefon och mail
• Uthyrningsärenden, lägenhetsbyten, andrahandsuthyrning, evakuering, omflyttning, omskrivning och överlåtelser av avtal samt uppföljning
• Uthyrning och villkorsändring av garage och parkering
• Uthyrning av förråd
• Arkivering av avtal och hyresdokument
• På ett professionellt sätt hantera hyresgästkontakter bl.a. i samband med digital kontraktskrivning
• Medverka och bidra till förbättringsarbete, uppföljning och vidareutveckling med kunden i fokus
• Uppföljning/statistik inom uthyrningsområden
Vem är du?
För att vara aktuell för tjänsten letar vi efter dig som uppfyller nedanstående krav:
• Gymnasial utbildning
• Minst ett års dokumenterad erfarenhet inom bostadsuthyrning eller grundläggande kunskaper inom hyresjuridik och gärna en fördjupning
• Drivit minst ett projekt där effektivisering och digitalisering varit fokus
• Van vid digitala arbetssätt och mycket goda kunskaper i Excel
• Det är meriterande om du har erfarenhet av Fast2
Vi lägger även stor vikt vid personliga egenskaper och söker till denna tjänst dig som är positiv, engagerad och initiativtagande i ditt arbete. Vidare är du strukturerad och kommunikativ med god samarbetsförmåga. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift samt behärskar även engelska alternativt annat språk.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
