Uthyrare
Studentbostäder i Växjö AB / Butikssäljarjobb / Växjö Visa alla butikssäljarjobb i Växjö
2026-03-03
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentbostäder i Växjö AB i Växjö
Vi söker en engagerad uthyrare till vårt lägenhetshotell!
Tillträde: 2026-07-01.
Är du serviceinriktad, strukturerad och trivs med att ha många bollar i luften?
Vi söker nu en uthyrare som ska ansvara för hantering av vårt lägenhetshotell, boka in flyttstädningar samt sköta uthyrning och service för Erasmus-studenter.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Ansvara för uthyrning och administration av lägenhetshotellet.
Hantera uthyrning och kommunikation med Erasmus-studenter.
Koordinera och boka flyttstädningar.
Vara kontaktperson för gäster och studenter under deras vistelse.
Hantera jourverksamhet utanför ordinarie arbetstid vid behov.
Hantering av sociala medier & skapande av material.
Marknadsföring.
Hitta framtida samarbetspartners.
Visningar av lägenheter.
Fakturering och avisering. Kvalifikationer
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift (ett krav).
Erfarenhet av uthyrning, kundservice eller liknande är meriterande.
God organisatorisk förmåga och noggrannhet.
Flexibel och beredd att arbeta med jour utanför ordinarie arbetstid.
Vi erbjuder:
En varierande och självständig roll i en internationell miljö.
Möjlighet att bidra till en positiv upplevelse för våra gäster och studenter.
Trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Låter detta som en tjänst för dig?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till george@stubor.se
senast 31 mars. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: george@stubor.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentbostäder i Växjö AB
(org.nr 556574-5089), https://stubor.se
Stallvägen 32 (visa karta
)
352 56 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
platschef
George Jurjoni george@stubor.se 0768658390 Jobbnummer
9773870