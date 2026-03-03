Uthyrare

Studentbostäder i Växjö AB / Butikssäljarjobb / Växjö
2026-03-03


Vi söker en engagerad uthyrare till vårt lägenhetshotell!
Tillträde: 2026-07-01.
Är du serviceinriktad, strukturerad och trivs med att ha många bollar i luften?
Vi söker nu en uthyrare som ska ansvara för hantering av vårt lägenhetshotell, boka in flyttstädningar samt sköta uthyrning och service för Erasmus-studenter.

Publiceringsdatum
2026-03-03

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för uthyrning och administration av lägenhetshotellet.
Hantera uthyrning och kommunikation med Erasmus-studenter.
Koordinera och boka flyttstädningar.
Vara kontaktperson för gäster och studenter under deras vistelse.
Hantera jourverksamhet utanför ordinarie arbetstid vid behov.
Hantering av sociala medier & skapande av material.
Marknadsföring.
Hitta framtida samarbetspartners.
Visningar av lägenheter.
Fakturering och avisering.

Kvalifikationer
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift (ett krav).
Erfarenhet av uthyrning, kundservice eller liknande är meriterande.
God organisatorisk förmåga och noggrannhet.
Flexibel och beredd att arbeta med jour utanför ordinarie arbetstid.

Vi erbjuder:
En varierande och självständig roll i en internationell miljö.
Möjlighet att bidra till en positiv upplevelse för våra gäster och studenter.
Trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor.

Låter detta som en tjänst för dig?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till george@stubor.se senast 31 mars.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: george@stubor.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentbostäder i Växjö AB (org.nr 556574-5089), https://stubor.se
Stallvägen 32 (visa karta)
352 56  VÄXJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
platschef
George Jurjoni
george@stubor.se
0768658390

Jobbnummer
9773870

