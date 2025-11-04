Utesäljare till Skåne Stål
Är du en affärsdriven B2B-säljare som brinner för att skapa starka kundrelationer? Trivs du med frihet under ansvar och vill arbeta i en roll där du får ta helhetsansvar för dina affärer? Har du dessutom ledaregenskaper och vill utvecklas i takt med verksamheten? Vi söker nu dig som vill vara med och driva den fortsatta tillväxten i Skåne. Låter det intressant? Ansök idag!
Om Skåne Stål
Skåne Stål är ett lokalt förankrat företag inom Handelsstålsgruppen, som ägs av Tibnor. Gruppen består av 15 bolag strategiskt placerade i några av Sveriges mest industritäta regioner och erbjuder ett komplett sortiment av stål- och metallprodukter. Skåne Stål kännetecknas av sin starka lokala närvaro, höga tillgänglighet och förmåga att leverera snabbt och tillförlitligt till kunder inom industrin.
Med kontor och lager i Anderslöv spelar bolaget en viktig roll i regionen och är inne i en expansiv fas. För rätt person finns här goda möjligheter att bli en del av ett engagerat team och utvecklas tillsammans med verksamheten.
Om rollen
Som utesäljare hos Skåne Stål är ditt huvudsakliga ansvar att utveckla och fördjupa kundrelationer inom regionen. Du arbetar med hela säljprocessen, från prospektering till avslut och uppföljning. Rollen innebär även ett administrativt ansvar där du hanterar offerter, order och kundavtal.
Du har stor frihet att planera dina kundmöten och besök självständigt, men du samarbetar också nära med innesäljare för att skapa bästa möjliga resultat för både kund och team.
Vi söker dig som har några års erfarenhet som B2B-säljare, gärna inom stål- eller byggbranschen. Som person är du en trygg relationsbyggare med ett stort affärsdriv. Du har lätt för att skapa förtroende och är van vid att arbeta långsiktigt med dina kunder för att bygga hållbara affärsrelationer. Du trivs i en roll där du får ta eget ansvar, både för dina resultat och för kundens upplevelse samt har ett strukturerat och självgående arbetssätt.
Rollen innebär många kundbesök ute i fält, så det är viktigt att du tycker om att vara på resande fot och att möta kunder på plats. Samtidigt är du en lagspelare som har ett nära och löpande samarbete med innesäljteamet, där ni tillsammans säkerställer att affären blir så smidig och värdeskapande som möjligt för kunden.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av en ledande roll, såsom platschef, teamledare eller annan typ av personalansvar. Det är också positivt om du har erfarenhet av att leda projekt, samarbeten eller driva förbättringsarbete inom försäljning eller verksamhet.
Krav för tjänstenErfarenhet av B2B försäljning
Flytande svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
B Körkort
Meriterande för tjänstenErfarenhet av SAP
Erfarenhet från stål- eller byggindustrin
Erfarenhet som utesäljare
Tidigare erfarenhet som platschef eller annan ledarrollÖvrig information
Startdatum: Enligt överenskommelse
Omfattning: 100%
Anställningsform: Tillsvidareanställning där du blir anställd direkt hos Skåne Stål
Ort: Anderslöv
Vi arbetar löpande med urvalet så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Du söker tjänsten genom att besvara några frågor och bifoga ditt CV eller länka din Linkedin-profil. De kandidater som uppfyller grundkraven kommer att få en länk till ett personlighetstest och ett logiskt tänkande test. Läs mer om varför vi använder tester i våra rekryteringar här. De som går vidare därefter bjuder vi in till digital intervju. Vi arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen.
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ida Mossnelid via 076-006 62 95 och ida@stegra.nu
Stegra hanterar hela rekryteringsprocessen och alla frågor om tjänsten besvaras av Stegra, här kan du läsa om hur rekryteringsprocessen hos Stegra går till. Ersättning
