Utbildningsofficer
Försvarsmakten / Militärjobb / Lund Visa alla militärjobb i Lund
2025-12-17
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Lund
, Malmö
, Eslöv
, Vellinge
, Sjöbo
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en stimulerande miljö och samtidigt vara med att bidra till en säkrare omvärld? Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas med flertalet nya uppdrag med stor bredd i verksamheten. Som anställd hos oss får du möjlighet att utvecklas samtidigt som du är en viktig pusselbit i arbetslaget.
Militärregiongrupp Skåne söker utbildningsofficerare för utbildning och övning av våra krigsförband. Tjänsterna riktar sig främst till dig som tjänstgör/har tjänstgjort i Försvarsmakten som specialistofficer. Tjänsten är placerad i nivå OR 6-7.
Om Militärregiongrupp Skåne
Militärregiongrupp Skåne är ett krigsförband med ansvar för ledning, utbildning samt administrativt stöd av fyra Hemvärnsbataljoner, fyra fristående förband samt fem Hemvärnsmusikkårer i Södra militärregionen. Militärregiongrupp Skåne är lokaliserad på fyra platser i Skåne: Revingehed samt Malmö, Helsingborg och Rinkaby. Militärregiongrupp Skåne är organiserad tre sektioner med båda militära och civila medarbetare. Tjänsterna som utbildningsofficer är placerade på vår utbildningssektion.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som utbildningsofficer deltar du i planeringen, genomförandet och utvärderingen av all vår utbildnings- och övningsverksamhet inom ditt ansvars/funktionsområde.
KRAV
Kvalifikationer
• Erlagd officersexamen, lägst nivå OR 6
• KörkortPubliceringsdatum2025-12-17Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ordningssinne, är ansvarstagande och strukturerad. Vi ser att du har är flexibel och har en positiv inställning även när tillvaron är dynamisk. Du tycker om att tillhöra ett team men ansvarar för självständiga arbetsuppgifter. Du trivs med ledorden att vi tillsammans jobbar ''Proffsigt, Positivt och Prestigelöst''.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
• Specialistofficersutbildning
• Befäst förmåga inom någon av funktionerna Ledning, Stab/Samband, Sjukvård eller Markstrid (SUSA)
• FörarbevisÖvrig information
• Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
• Befattningsnivå: OR 6-7
• Arbetsort: Revingehed (1-2 tjänster), Berga (1 tjänst) och Husie (1 tjänst).
• Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer ofta. Tjänsteresor med övernattningar förekommer ofta.
• Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse, dock senast 2026-09-01.
Upplysningar om befattningen
Thommy Göransson, thommy.goransson@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Andreas Åberg alternativt mrs-j1@mil.se
Fackliga företrädare
OF Krister Forsberg
OFR/S Senadin Sela
SEKO Sven-Erik Borg
SACO Maria Iglesias
Samtliga kan nås via växeln på 010-826 80 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-28. Din ansökan bör innehålla CV, och kopior av olika betyg.
Vid en eventuell anställningsintervju kommer vi att be om referenser.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem militärregiongrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. C MR S med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.
Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Läs mer om Södra militärregionen här.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9648708