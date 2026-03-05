Utbildningsledare Yrkeshögskola
2026-03-05
Ansökan för rollen som Utbildningsledare på Grit Academy
Är du en organiserad och kommunikativ person med en stark drivkraft att göra skillnad för studerande och bidra till ett framgångsrikt samarbete mellan skola och näringsliv? Då kan detta vara rollen för dig!
Om rollen
Som Utbildningsledare på Grit Academy arbetar du på plats och ansvarar för både studentstöd och samarbeten med näringslivet, där du fyller en nyckelposition med ansvar för mentorskap, studentuppföljning och hantering av LIA (praktikplatser). Tjänsten är på 80-100%.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Studentstöd och mentorskap: Handleda och följa upp studerandes utveckling för att säkerställa att alla når sina mål och tar examen.
LIA-hantering: Organisera och tillse att alla studerande har tillgång till praktikplatser i tid.
Näringslivssamarbete: Utveckla och underhålla relationer med företag för att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.
Ambassadörskap: Representera Grit Academy i olika nätverk och fungera som en kontaktperson både för företagen och studerandena.
Vem vi söker:
För att lyckas i denna roll tror vi att du har:
Akademisk examen och erfarenhet av handledning, coachning eller liknande roller.
Vana att tala inför grupper och en trygghet i att arbeta både självständigt och i team.
En stark förmåga att bygga relationer och representera vår verksamhet på ett professionellt sätt.
En självgående och resultatorienterad inställning, med förmåga att ta egna initiativ och hitta lösningar.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du trivs i en entreprenöriell miljö och får energi av att nätverka och skapa nya kontakter. Din kommunikativa förmåga och organiserade arbetssätt gör att du kan balansera många ansvarsområden samtidigt och skapa ett positivt intryck hos våra studerande och samarbetspartners.
Om Grit Academy
Grit Academy är en yrkeshögskola som fokuserar på att utveckla kompetens och engagemang för arbetsmarknaden. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där alla är betydelsefulla för vår framgång. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, entreprenörskap och möjlighet till personlig utveckling. Vi erbjuder centralt belägen arbetsplats, friskvård och pensionsavsättningar.
Kontakt och ansökan:
Ansök genom att skicka CV och personligt brev till hr@gritacademy.se
Ansökningar med chatgpt eller liknande undanbedes.
Ange vilken tjänstgöringsgrad du söker och ange referensen Utbildningsledare i din ansökan.
Vi gör löpande urval, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev på svenska.
Oseriösa ansökningar undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: hr@gritacademy.se Arbetsgivarens referens
