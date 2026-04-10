Utbildningsledare till KYH i Malmö
Academedia Support AB / Pedagogjobb / Malmö Visa alla pedagogjobb i Malmö
2026-04-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Malmö
, Vellinge
, Lund
, Kävlinge
, Trelleborg
eller i hela Sverige
KYH söker driven och engagerad utbildningsledare!KYH är en av Sveriges största och mest expansiva yrkeshögskolor. Vi anordnar en spännande mix av utbildningar inom Samhällsbyggnad, IT, Teknik och Ekonomi samt kännetecknas av en innovativ anda. Vi har egna skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö och genom samarbeten finns vi representerade över hela landet. Läs mer om oss www.kyh.se
Vi är även en del av Academedia - norra Europas största utbildningsföretag. Vi är stolta över att utföra ett viktigt samhällsuppdrag: genom att utbilda duktiga människor och förbereda dem för en ny karriär förser vi Sveriges företag med kompetens och konkurrenskraft.
Beskrivning av jobbetSom utbildningsledare ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla våra utbildningar tillsammans med företagskontakter och utbildande lärare. En viktig uppgift är att se till att de studerande får rätt förutsättningar att klara sina studier och kunna axla en ny yrkesroll. Du leder arbetet med att ständigt förbättra utbildningarnas innehåll, du stöttar våra lärare, du skapar goda relationer med företag i branschen och du håller den nivå och kvalitet som kontrollerande myndighet kräver.
KYH är största yrkeshögskolan inom samhällsbyggnad i Sverige och samarbetet med företag i branschen är extra viktigt. Som utbildningsledare är det du som ansvarar för att knyta nya företag till KYH och engagera dem i våra utbildningar.På KYH i Malmö arbetar 5 personer med de platsbundna utbildningarna och ytterligare 6 st i andra funktioner. Vi sitter på ett av Academedias YH-Campus där ett 30-tal personer arbetar med vuxenutbildning på olika bolag. En kreativ och inspirerande arbetsmiljö med kompetensutveckling och livslångt lärande i fokus. Hos oss får du möjligheter till professionell och personlig utveckling där din insats gör stor skillnad.Om digDu är en lösningsorienterad lagspelare med administrativ talang, du är lyhörd samtidigt som du har förmågan att ta egna beslut och du har god analysförmåga. För att trivas i vårt gäng tror vi att du också är utvecklingsinriktad och gillar när det händer mycket.Du trivs med att jobba med människor - från företagsledare till kollegor och studenter. Du är prestigelös, kvalitetsmedveten och strukturerad med förmåga att prioritera och planera din egen tid.KvalifikationerDu ska ha en eftergymnasial utbildning på minst två år eller längre. Gärna erfarenhet av att jobba som utbildningsledare inom yrkeshögskolan eller som lärare inom grundskola/gymnasium. Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska är ett krav.Utöver detta är erfarenhet av arbete med eftergymnasial utbildning, yrkesutbildning eller kompetensutveckling meriterande liksom arbete som projektledare eller liknande uppdrag.Om du har ett tidigare branschnätverk inom Samhällsbyggnad, Fastighet eller Energi så är det också meriterande.ÖvrigtOm anställningsvillkoren: Tillsvidare, heltid (100%), placering i Malmö. Kollektivavtal finns.För frågor om tjänsten kontaktar du:
Regionchef Ylva Böckman påylva.bockman@kyh.se www.kyh.se
Sista ansökningsdag är 31/5 2026, men vi kommer att intervjua löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, därför ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har redan beslutat hur denna rekrytering ska gå till och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från rekryterings- och bemanningsföretag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
212 12 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Kontakt
Rekryterare
Ylva Böckman ylva.bockman@kyh.se
9848680