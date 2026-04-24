Utbildningsledare
Områdeskansliet för humaniora och samhällsvetenskap med drygt 40 anställda ingår i universitetsförvaltningen och ansvarar för forsknings- och utbildningsplanering, ekonomisk och annan verksamhetsplanering samt uppföljning av verksamheten inom området. Kansliet bereder beslut till och stödjer områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap och teologiska, juridiska, historisk-filosofiska, språkvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnderna. Kansliet utgör en länk mellan organisationens ledning, den centrala administrationen och institutionerna och bereder frågor för beslut och genomförande samt ansvarar för rekrytering av lärarpersonal. Vidare arbetar kansliet med studievägledning och VFU-koordination för lärarprogrammen. Inom kansliets verksamhetsområde bedriver 33 institutioner forskning och utbildning med ca 2 500 anställda. Antalet studenter uppgår till ca 35 000, varav 17 000 helårsstudenter och den ekonomiska omslutningen uppgår till 2,3 miljarder kronor.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Planering och uppföljning av utbildning och forskning inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap med särskilt ansvar för den teologiska fakulteten. Arbetet innebär beredning och handläggning av frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå. I arbetsuppgifterna ingår medverkan i fakultetsnämndens arbetsgrupper. Därtill kan medverkan i arbetsgrupper på områdesnivå liksom medverkan och beredning av ärenden inom kansliet ingå. Arbetet förutsätter nära samverkan med fakultetens dekan och prodekan samt med kansliets personal. Arbetsuppgifterna medför även daglig kontakt med teologiska institutionen och med olika avdelningar inom universitetsförvaltningen.
Kvalifikationskrav
För anställningen fordras avlagd doktorsexamen inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området samt dokumenterad erfarenhet av för tjänsten relevant kvalificerat administrativt arbete vid universitet/högskola samt erfarenhet av arbete som ledningsstöd inom offentlig förvaltning i närtid. Vidare är förmåga till självständigt arbete samt god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift ett krav.
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet så som att den sökande är strukturerad, serviceinriktad och har ett strategiskt arbetssätt. Det fordras mycket god samarbets- och initiativförmåga.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet som utbildningsledare, studierektor eller programansvarig är meriterande liksom erfarenhet av undervisning och pedagogisk utveckling på högskolenivå.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, t.o.m. 2027-06-30. Omfattningen är 50%. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Kanslichef Anna Sofia Hedberg, tel. 018-471 69 82, e-post anna_sofia.hedberg@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 8 maj 2026 UFV-PA 2026/1283
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
