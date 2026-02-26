Utbildningskoordinator, fokus samverkan
2026-02-26
Är du vår nya utbildningskoordinator med fokus på samverkan?
Vi söker dig som vill vara med och utveckla nästa steg i Campus Dalslands utbildningsutbud. Uppdraget handlar om att öka tillgången till högre utbildning i Dalsland och att nå fler människor. Hos oss ska det vara möjligt att påbörja, fortsätta eller återuppta sin utbildningsresa - oavsett tidigare erfarenheter eller livssituation.
Vårt arbete utgår från regionens behov och bygger på samverkan med kommuner, näringsliv och lärosäten. Det innebär att vi identifierar vilka utbildningar som efterfrågas i vårt upptagningsområde och arbetar för att Campus Dalsland fortsätter vara en relevant och tillgänglig utbildningsnod för hela Dalsland. Hos oss är du aldrig bara en i mängden - här gör ditt arbete konkret skillnad för människor och för regionens kompetensförsörjning.
Om rollen
I rollen som utbildningskoordinator med fokus på samverkan, har du ett tydligt mandat att samordna, driva och utveckla samarbeten mellan Campus Dalsland, kommunerna, näringslivet och lärosätena i enlighet med uppsatta mål för Campus Dalsland verksamhet. Du arbetar nära företag och olika verksamheter för att fånga upp kompetensbehov och bidra till att dessa omsätts i relevanta utbildningsinsatser - exempelvis i form av uppdragsutbildningar i samarbete med universitet och högskolor. Arbetet kan också innebära att hitta vägar för validering av reell kompetens, för att på så sätt öppna dörrar in i utbildningssystemet för personer som tidigare inte sett högre utbildning som ett alternativ.
Du arbetar nära företag, kommuner och lärosäten och fungerar som länk mellan behov inom regional kompetensförsörjning och akademiska utbildningsmöjligheter. Samverkan är en central del av ditt uppdrag, och du bygger långsiktiga relationer med olika aktörer, så som näringslivsansvariga i våra ingående kommuner. Du har också kontakt med funktioner för uppdragsutbildning och samverkan vid lärosäten och andra utbildningsanordnare.
Du är en naturlig del i det dagliga arbetet på campus, där du tillsammans med kollegorna ansvarar för kontakten med lärosäten, stöttar studenter i studierelaterade frågor och bidrar till en trivsam och inkluderande studiesocial miljö. Du är delaktig i aktiviteter kopplade till studentrekrytering och informationsinsatser, och medverkar till att den digitala utbildningsmiljön fungerar som den ska genom att kunna tillämpa och hantera tekniken i våra lokaler. Rollen kräver därför en god teknisk förståelse och trygghet i att använda den utrustning som ingår i den dagliga verksamheten.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
• Skapa hållbara och robusta samverkansvägar för utbildnings- och kompetensbehov hos näringslivet
• Hålla dig uppdaterad genom omvärldsbevakning av relevant statistik, rapporter, utredningar och utlysningar för att säkerställa att utbildningsutbudet möter aktuella och framtida behov
• Kommunicera och samarbeta med olika aktörer, särskilt näringslivsansvariga i kommunerna samt samverkansfunktioner på lärosäten
• Arbeta med projektansökningar kan förekomma, erfarenhet från arbete med att skriva ansökningar är därför önskvärt
• Dokumentera och följa upp aktiviteterKompetenser
• Relevant högskoleutbildning
• Kännedom om näringslivets villkor och förutsättningar i Västra Götalandsregionen
• God kännedom om högskolesektorn
• God IT-kunskap och kännedom om decentraliserade utbildningar
• God kommunikativ förmåga på svenska, både muntligt och skriftligt
• Erfarenhet av projektutveckling, projektansökningar och projektredovisning
• Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med projekt inom högre utbildning liksom i en politiskt styrd organisation. I din roll är det mycket viktigt med god samarbetsförmåga, dels med kollegorna på campus och med olika samverkansparters. Du har förmåga att se helhet och sammanhang och kan hantera flera uppdrag och arbetsuppgifter samtidigt som du självständigt planerar och organiserar arbetet.
Om Campus Dalsland:
Vi är ett lokalt campus som erbjuder decentraliserad högre utbildning i samverkan med universitet och högskolor. Vårt uppdrag är att höja utbildningsnivån och stärka kompetensförsörjningen i Dalsland. Som en del av teamet på Campus Dalsland deltar du aktivt i den dagliga verksamheten. Så även om ditt fokus ligger på samverkan och uppdragsutbildningar, är du en viktig del av helheten och bidrar där det behövs.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som vill vara med och forma framtidens utbildning i Dalsland - med engagemang, nyfikenhet och vilja att göra skillnad.
Campus Dalsland är ett gemensamt initiativ från de sex Dalslandskommunerna: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Vänersborg och Åmål. Medfinansiering från de initiativtagande kommunerna tillsammans med stöd från Västra Götalandsregionen möjliggör verksamheten.
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten kan komma att inledas med en provanställning beroende på dina kvalifikationer och erfarenheter. Ersättning
Campuschef
Kristina Sandström kristina.sandstrom@bengtsfors.se 0531 – 52 68 84 Jobbnummer
