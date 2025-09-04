Utbildningskoordinator
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Medicinska fakultetens Kansli står för en samlad expertis i frågor som rör utbildning, ekonomi, internationalisering, kommunikation, ledningsstöd och HR-frågor.
Vi söker nu en utbildningskoordinator vid utbildningsenheten på Medicinska fakultetens Kansli.
Utbildningsenheten samlar fakultetens utbildningsadministration och består av ca 65 medarbetare fördelade på fyra avdelningar. Den här tjänsten kommer att ingå i avdelningen för program- och studentstöd.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss!
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextids- och distansarbetsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Utbildningskoordinatorn arbetar i ett team tillsammans med studievägledare och andra utbildningskoordinatorer för att ge stöd och support till våra programnämnder och studenter på fakulteten.
I den här rollen har du löpande kommunikation med programledningen och innehar många varierande arbetsuppgifter där den ena veckan ofta inte är den andra lik. Du ansvarar för att samordna många olika aspekter av utbildningar inom omvårdnad, som även innebär ett ansvar för att säkerställa kvaliteten och effektiviteten i utbildningsplaner och kursplaner. Jobbet innebär nära kontakt med många fantastiska kollegor som tillsammans bidrar till att Medicinska fakulteten har en framträdande position inom sitt fält. Den största och viktigaste delen av arbetet sker inför och efter programnämndsammanträden. Utbildningskoordinatorn sköter bland annat protokollföring, ansvarar för dagordningen och att göra utredningar av viktiga frågor som ska tas upp. Jobbet är verkligen inte monotont och är väldigt roligt för den som uppskattar gott samarbete i alla led.
Du arbetar i system såsom Ladok samt Lubas. Du är en central och viktig person för nämnden och ett stöd till ledningsgruppen för programmen som just din tjänst ansvarar för. Det är viktigt att du har ett lösningsfokuserat tankesätt och bra kommunikationsförmåga.
Krav för anställningen är:
- Högskoleutbildning eller likvärdigt
- Mycket god kommunikativ förmåga i skrift och tal
- Kunskap om högskolans regelverk
- Erfarenhet av sammanträdesadministration
- Goda datorkunskaper samt vara bekväm i att navigera i den digitala världen och att effektivt kunna arbeta i olika digitala system
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du detaljmedveten, välstrukturerad och har förmåga att se större sammanhang.
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av utbildningsadministrativt arbete inom högskolesektorn
- Erfarenhet av arbete som innefattar myndighetsutövning
- Goda datakunskaper i IT- och administrativa system
- Erfarenhet av systemet Lubas och Ladok
- En viktig del för tjänsten är att ha ett lösningsfokuserat positivt tankesättÖvrig information
Anställningen är ett vikariat med omfattning 100 % av heltid med tillträde i december eller enligt överenskommelse. Vikariatet är på 15 månader, men kan ändras beroende på när anställningen startar.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
