Utbildningshandläggare med fokus administration
2026-01-02
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för att utveckla det civila försvaret? Då kanske du är vår nästa kollega!
Verksamheten har som mål att tillhandahålla övning och utbildning, och vara en drivande aktör för att säkerställa kompetens inom civilt försvar och krisberedskap.
Sektionen har ett både samordnande mandat, liksom i uppgift att säkerställa att utbildning riktad till beredskapssystemet bedrivs och främjas via olika utbildningsanordnare.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I rollen som utbildningshandläggare ska du säkerställa framdrift och vidareutveckling i förvaltningsprocessen för utbildningar inom civilt försvar och krisberedskap. Du kommer bland annat ansvara för utbildningsadministrativa processer som offerthandläggning, kursantagning, faktureringsunderlag, marknadsföring samt systematisk uppföljning och handläggning av kursutvärderingar. Rollen innebär många kontaktytor, till exempel Försvarshögskolan och andra universitet, högskolor, myndighetens externt riktade utbildningsorganisation samt hantering av distans- och webbkurser.
Arbetet sker i en mindre sektion som är under etablering från 2026, efter en intern flytt av ansvar inom myndigheten.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- relevant akademisk examen eller relevant erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- erfarenhet av utbildningsadministration
- god datorvana för effektivt arbete i MS Officepaket, samt i studieadministrativa system
- kunskap om ekonomiplanering och offerthantering för utbildning eller kurser
- god kunskap i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
- utbildning inom beredskapsområdet
- erfarenhet av att ha arbetat med kurs- och utbildningsutveckling
- erfarenhet av ledningsstöd och framtagande av beslutsunderlag i offentlig sektor
- kunskap om utbildningsområdet inom civilt försvar och krisberedskap, till exempel kursutbud, aktörslandskap och kompetensbehov
- kunskap om totalförsvaret och dess utvecklingsbehov
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/forhallningssatt-for-chefer-och-medarbetare/
Du behöver kunna arbeta snabbt och effektivt med hög noggrannhet inom administrativa processer, samt vara förändringsbenägen utifrån pågående omorganisation och snabba utvecklingstempo inom myndigheten och för utbildningsuppdraget.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt
medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på myndigheten är krigsplacerade.Publiceringsdatum2026-01-02Om företaget
Sektionen nybildas 1 jan 2026 efter en delning av Enheten för övning samt tillförsel av uppdrag och resurser inom utbildningsområdet. Fortsatt organisationsutveckling kommer ske under 2026, för att konsolidera uppdraget och säkerställa en effektiv styrning och ledning av utbildningsverksamheten inom den nya myndighetens systemledande roll.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta på distans till viss del.
Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Karphammar. Fackliga företrädare är Mia Lindström (Saco-S), Jassin Alm (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
