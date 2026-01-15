Utbildningshandläggare
Vi söker en utbildningshandläggare till Högskolan i Halmstad?
Vill du vara med och bidra till en välfungerande studieadministration och ge administrativt stöd till både studenter och lärare? Nu söker vi en engagerad utbildningshandläggare till vår avdelning Utbildningsstöd - en central del av Högskolans verksamhetsstöd.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Arbetet som utbildningshandläggare innebär att du, i samarbete med övriga kollegor, verkar för att de olika delarna av studieadministration och studiedokumentationen genomförs på ett optimalt sätt. Rollen som utbildningshandläggare ger dig möjligheten att arbeta både självständigt och i samarbete med kollegor inom avdelningen och med personal inom akademierna. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och innebär handläggning, service och stöd inom studieadministration och studiedokumentation.
Det är en dynamisk roll med många kontaktytor, såsom kommunikation med lärare, administratörer, studenter och personal på övriga stödfunktioner
Arbetet följer studentens läsår och intensifieras under terminsstart och tentamensperioderna då arbetsbelastningen är periodvis hög. Arbetet är till stor del styrt av regler och interna policys men de frågor som uppstår har inte alltid givna svar. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- har högskoleutbildning motsvarande kandidatexamen inom område som Högskolan bedömer lämpligt.
- har god förmåga att kunna uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
- har god datorvana, du behärskar tex Office-paketet obehindrat och har en grundläggande systemförståelse.
- har erfarenhet av att arbeta med administration tex att handlägga ärenden efter en förutbestämd rutin i ett ärendehanterinssystem.
Det är meriterande om du har någon av följande erfarenheter:
- erfarenhet av arbete med administration på en myndighet eller offentlig verksamhet.
Viktiga förmågor:
För att fungera och trivas i denna roll ska du som person vara
- Strukturerad genom att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.
- Självgående genom att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och själv strukturerar upp ditt arbete och driver dina egna processer vidare.
- Har god samarbetsförmåga genom att du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till andra på ett lyhört sätt.
- Serviceinriktad genom att du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
- Stresstålig genom att vara lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer.
Stor vikt kommer att fästas vid den personliga lämpligheten.
Anställningen är en tidsbegränsad anställning om cirka 4 månader med start i februari.
Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.
Om Högskolan
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!
Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna.
Utbildningsstöd är en central avdelning inom Högskolans verksamhetsstöd med cirka 50 medarbetare som ansvarar för all studieadministration och studentsupport, både centralt och mot akademin. Avdelningen är organiserad i tre grupper: studiestöd, studentnära stöd och studieadministration.https://www.hh.se/om-hogskolan/fakta-om-hogskolan.html https://www.hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss
Vill du vara vår nya kollega? Välkommen in med din ansökan!
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Ersättning
