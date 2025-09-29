Utbildningsanställning röntgensjuksköterska
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Röntgenavdelningen
Röntgenavdelningen är en egen verksamhet på akutsjukhuset Visby lasarett med cirka 40 medarbetare i kategorierna röntgensjuksköterska, undersköterska, läkare med specialitet radiologi och ST-läkare.
Vår verksamhet har stor klinisk bredd som omfattar patienter i alla åldrar.
Varje år utförs drygt 50 000 undersökningar på vår avdelning. Gotlands läge och turismen sommartid innebär en stor variation och mångfald som sätter en tydlig prägel på vår verksamhet. Vi upplever vår avdelning som trivsam med god stämning och gott samarbete mellan personalkategorierna, även inom lasarettets olika kliniker, primärvård i regionens egen regi samt privata aktörer.
Vill du utmana dig själv och ta nästa steg i karriären? Då har vi en möjlighet för dig. Vi på Visby lasaretts Röntgenavdelning erbjuder till våren en utbildningstjänst till röntgensjuksköterska.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som röntgensjuksköterska är det viktigt att skapa trygghet och ge omvårdnad i en allt mer teknisk värld. Omvårdnadsarbetet står i centrum och består av många korta möten med patienter. I arbetet är du expert på röntgenbilder och hur de ska framställas.
Du planerar och genomför undersökningar utifrån patientens tillstånd och olika förhållanden. Arbetet med att ställa diagnos med olika undersökningsmetoder och den snabba tekniska utvecklingen stimulerar dig att hela tiden uppdatera dina kunskaper. Viktigt att du är flexibel och har lätt för samarbete då vi arbetar i team med olika yrkeskategorier, olika arbetsuppgifter och med ett växlande arbetstempo
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en utbildningstjänst med start vårterminen 2026. Under terminstiderna får du studielön om 18 000 kr/månad. Mellan terminerna arbetar du på röntgenavdelningen på Visby lasarett, detta inkluderar sommarperioden juni-augusti.
- Distansutbildning vårtermin 2026, Luleå Universitet
- VFU-ort Visby med få undantag
- Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier på grundläggande nivå.
- Efter avslutad utbildning och erhållen legitimation arbetar du som röntgensjuksköterska på Röntgenavdelningen på Visby lasarett under minst 36 månader.
Vem är du?
Du som söker har ett utpräglat intresse och nyfikenhet på yrket som Röntgensjuksköterska och du kan visa på högt engagemang och uthållighet.
För att kunna erbjudas utbildningstjänsten ska du vara antagen till röntgensjuksköterskeprogrammet på distansstudier med start vårterminen 2026.
Alla är välkomna att söka men meriterande om du har erfarenhet av, eller arbetar i rollen som undersköterska på Röntgenavdelningen eller annan avdelning inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Din ansökan till högskolan gör du på egen hand. Behörighetskraven för programmet är grundläggande behörighet + matte 2a/2b/2c, naturkunskap 2 och samhällskunskap 1b/1a+1a 2, eller motsvarande.
Din ansökan om utbildningstjänsten ska ha kommit in till Region Gotland senast den 31 oktober 2025.
- Bifoga CV och personligt brev där du motiverar varför du är intresserad av att studera till röntgensjuksköterska. Beskriv gärna hur du tänker dig att den kommande yrkesrollen blir.
- Ange två arbetsgivarrepresentanter som vi kan kontakta för referenser.
- Vi kommer att kalla till intervjuer efter avslutad annonseringsperiod, därefter får du besked om du fått utbildningstjänsten senast efter andra antagningsbeskedet den 18 december 2025 och antagningsbesked från aktuellt utbildningsprogram kan styrkas.
Vi avser hålla kontakt med aktuella sökanden under perioden fram till dess. På så sätt får du som sökt kännedom om huruvida du gått vidare i processen eller inte.
Vi söker i dagsläget en person till utbildningstjänsten med start våren 2026 och tjänsten är på heltid 100%.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
