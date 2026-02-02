Utbildningsanställning Akuten Eksjö
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Eksjö Visa alla sjuksköterskejobb i Eksjö
2026-02-02
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Eksjö
, Nässjö
, Vetlanda
, Aneby
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Region Jönköpings län
Är du sjuksköterska och vill ta nästa steg? Sök utbildningsanställning och förverkliga din potential! På Region Jönköpings län får du möjlighet att studera till specialistsjuksköterska med lön!
Utbildningsanställning
Att läsa en specialistutbildning är en investering i dig själv, en personlig kompetensutveckling du kan nyttja hela ditt arbetsliv. När det gäller vissa utbildningar har Region Jönköpings län avtal med lärosäten om VFU-placeringar. Eftersom vi är angelägna om att dessa studiegrupper ska fyllas, prioriteras de före andra utbildningsorter. Önskar du studera vid annan utbildningsort har du också möjlighet att söka utbildningsanställning. En förutsättning för en utbildningsanställning är att du blivit antagen till utbildningen.
Din blivande arbetsplats
Akutmottagningen har hand om akuta sjukdomstillstånd och olycksfall som inte kan tas om hand på vårdcentralen. Vi har öppet dygnet runt, årets alla dagar. Vår verksamhet har ett brett och varierat uppdrag i nära samarbete med övriga kliniker på sjukhuset, med uppgifter som sträcker sig från det enskilda patientmötet till att vara en aktör i sjukhusets katastroforganisation. På vår klinik arbetar cirka 50 personer.
Lärosäten med avtal för höstterminen 2026 är:
• Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård Jönköping University (https://ju.se/studera/valj-utbildning/program/program-pa-avancerad-niva/specialistsjukskoterska/halso--och-sjukvard-for-barn-och-ungdomar.html)Publiceringsdatum2026-02-02Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har intresse av att utvecklas i din roll. Läs gärna mer om utbildningsanställning här. (https://rjl.se/utbildningsanstallning)
En förutsättning för utbildningsanställning är att du antagits till utbildning på högskola/universitet, säkerställ skolans antagningskrav på respektive hemsida.
Vårt erbjudande till dig
En utbildningsanställning innebär att du studerar till specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön. Du blir tillsvidareanställd i den verksamhet där du sedan ska arbeta som färdig specialistsjuksköterska. Detta gör att du får möjlighet att lära känna arbetsplatsen och dina framtida kollegor.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Marie Sjöbrink 010-243 52 08 eller vårdenhetschef Mert Cimen 010-243 52 05.
Vår rekryteringsprocess
Du söker både en specialistutbildning på www.antagning.se
(https://www.antagning.se/)
samt utbildningsanställning i ansökningsformuläret via länken nedan.
Observera att det är två separata ansökningsförfarande, ansökningsperioden på antagning.se är 17 februari - 17 mars 2026.
I din ansökan till oss önskar vi att du i ditt personliga brev kort motiverar varför du söker en utbildningsanställning.
Sista ansökningsdag är den 31 mars 2026.
Välkommen att söka utbildningsanställning!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M25/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9716166