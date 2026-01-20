Utbildningsadministratör till Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2026-01-20
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan Dalarna i Falun
, Borlänge
, Gagnef
, Hofors
, Leksand
eller i hela Sverige
Vill du jobba som utbildningsadministratör på en högskola där visionen för avdelningen är att bli Sveriges bästa studentstöd?
Som utbildningsadministratör inom enheten för studentstöd och utbildningsadministration har du möjlighet att bidra till vår vision att bli Sveriges bästa studentstöd, genom att möta och stödja studenter genom sina studier vid Högskolan Dalarna.
Din arbetsdag som utbildningsadministratör
Högskolan Dalarna söker nu en vikarierande utbildningsadminstratör. I rollen som utbildningsadministratör har du nära kontakt med och stöttar institutionerna genom att proaktivt hjälpa till med planering och strukturering av högskolans utbildningsutbud. Du arbetar med studiedokumentation, schemaläggning, planering kring och uppföljning av studenter, och svarar också för en del mer komplexa frågor av utredande karaktär från främst studenter. Arbetet utförs dagligen via ett antal av våra administrativa stödsystem som Ladok, NyA och TimeEdit, samt via högskolans ärendehanteringssystem.
Du kommer att arbeta nära och vara ett stort stöd för medarbetare inom institutionerna, samtidigt har du ett tätt samarbete med hela avdelningen för student- och utbildningsstöd. Tillsammans med sex andra administratörer arbetar du för att utveckla våra administrativa processer och rutiner efter utbildningens behov. Gemensamt med institutionerna utvecklar vi verksamheten för att skapa goda förutsättningar för studenter att delta i utbildning. Enheten för studentstöd och utbildningsadministration är en central enhet inom högskolans verksamhetsstöd som har 23 medarbetare. Enheten består av utbildningsadministration, studievägledning, studenthälsa och tentamen och är en av tre enheter inom avdelningen för student- och utbildningsstöd som ansvarar för all studieadministration och studentsupport, både centralt och mot institutionerna.
Är du personen vi söker?
Krav:
För att lyckas i uppdraget ska du vara en strukturerad person med förmåga att arbeta långsiktigt med att utveckla högskolans utbildningsadministrativa processer på ett rättssäkert sätt. Du arbetar nära institutionerna och dina kollegor på avdelningen och behöver därav ha en mycket god samarbetsförmåga och vara serviceinriktad.
Du behöver även ha:
• akademisk examen inom område som arbetsgivaren bedömer relevant
• dokumenterad erfarenhet av liknande arbete som arbetsgivaren bedömer är relevant
• goda kunskaper inom digitala verktyg/administrativa system
• goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande för uppdraget är om du:
• har erfarenhet av att arbeta i ett system inom utbildningsadministration eller annat personuppgiftsbaserat system (som t.ex. NyA, Ladok, TimeEdit)
• tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter på ett lärosäte
Anställningen
Anställningen är ett vikariat till och med 2027-05-31 med tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun och visst arbete förekommer även i Borlänge. Publiceringsdatum2026-01-20Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2026-02-02. Din ansökan ska innehålla CV samt betygshandlingar.
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Dalarna
(org.nr 202100-2908) Kontakt
Enhetschef
Elin Janols ejl@du.se 023-778385 Jobbnummer
9694002