Utbildningsadministratör
Göteborgs universitet / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-03-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi söker en kvalificerad utbildningsadministratör på heltid.
Vår jätteduktiga utbildningsadministratör är föräldraledig och därför söker vi en vikarie för henne.
Vi söker dig som är intresserad av att anta nya utmaningar vid en institution som präglas av ett mycket gott samarbete och arbetsglädje.
Kanske funderar du på att prova på nya utmaningar?
Då kan detta vara chansen för dig att komma till en spännande och stimulerande verksamhet.
Du kommer att ingå i verksamhetsstödet, som består av tolv personer inom olika yrkeskategorier. Vi är ett professionellt team där det råder ett nära och stimulerande samarbete samt ett gott utbyte av erfarenheter och kunskaper. Vår grupp präglas av stor arbetsglädje och en samsyn kring vårt uppdrag. Därtill har vi har en mycket god sammanhållning inom gruppen med positiv inställning till att hjälpa och stötta varandra.
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi har ungefär 100 anställda. Verksamheten bedrivs inom den Humanistiska fakulteten i moderna lokaler nära Götaplatsen.
Vi bedriver undervisning på alla nivåer: grundutbildning, avancerad nivå och utbildning på forskarnivå. Vi har för närvarande ett program: Språkkonsultprogrammet på kandidatnivå. Vi har ett stort utbud av fristående kurser. Därtill har vi mycket uppdragsutbildning och ett stort uppdrag, i svenska och svenska som andraspråk, inom lärarutbildningen.
Du kommer att arbeta i team med vår fantastiska utbildningshandläggare som kommer att vara din närmaste kollega.
Arbetsuppgifter
Arbetet som utbildningsadministratör avser administration av program på kandidatnivå, fristående kurser samt uppdragsutbildningar inom svenska som andraspråk.
Du kommer även att, tillsammans med studierektorer och studievägledare, ingå i Kursplanegruppen (KPG) och i Beredningsmöte för utbildningsfrågor (BUF).
Du kommer att utgöra ett administrativt stöd till studierektor, undervisande personal samt studenter. Det innebär bland annat registrering, utskick, resultatrapportering, administration i samband med tentamina och support av webbaserade studenttjänster. Merparten av kommunikationen sker via mail, men vi har även telefontid tre timmar per vecka.
Ytterligare administrativa ansvarsområden som ingår är arkivering av kursdokumentation och attestering av dokument via Samarbetsverktyget. Du kommer även att vara backup för lokalbokning och schemaläggning.
Möjlighet till ett visst distansarbete finns. Vi ser därför gärna att du har erfarenhet av distansarbete och digitala verktyg/system som Zoom och Teams.
Arbetsuppgifterna kan komma att förändras under anställningstiden.
Kvalifikationer
Du kommer att arbeta nära vår utbildningshandläggare, vilket förutsätter att du både ska kunna arbeta i team och självständigt.
Vi söker dig som har högre utbildning från universitet eller högskola, har god administrativ kunskap och erfarenhet samt är en van datoranvändare (Officepaketet).
För tjänsten krävs mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är krav på att du har tidigare erfarenhet av utbildningsadministration och kunskaper i Canvas, LADOK och Gudok. Du ska också ha erfarenhet av övriga administrativa IT-system inom Göteborgs universitet såsom DISA och NyA mfl samt erfarenhet som GUDOK-samordnare och arkivansvarig.
Du ska ha god datorvana (främst Word och Excel) samt dokumenterad god samarbetsförmåga, ett flexibelt arbetssätt samt en förmåga att hålla deadlines. Arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med andra människor och därmed kommer mycket stor vikt att läggas vid personliga egenskaper såsom engagemang och servicekänsla samt att du har ett strukturerat, noggrant och problemlösande arbetssätt.
Verksamheten präglas av "pucklar" och därmed krävs det att du måste vara stresstålig samt ha en stor organisatorisk förmåga.
Vid tillsättningen kommer en helhetsbedömning av ovanstående kvalifikationer att bedömas och den som har bäst förutsättningar att kunna genomföra arbetsuppgifterna kommer att prioriteras.
Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är ett vikariat omfattande heltidstjänstgöring med placering vid institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi.
Vikariatet är tom 31 januari 2027 eller tills ordinarie befattningshavare är åter i tjänst.
Tillträde är den 1 oktober 2026.
Du ska vid begäran kunna lämna minst två aktuella referenser, varav en referens ska vara chef/tidigare chef.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Helén Sandström, Administrativ chef
Telefonnummer: 031 - 786 1774
E-postadress: helen.sandstrom@svenska.gu.se
Jong Ho, Personalhandläggare
Telefonnummer: 0766-18 44 46
E-postadress: jong.ho@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-03-19
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Jobbnummer
9770208