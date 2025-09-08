Utbildningsadministratör
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Välkommen till en inspirerande arbetsplats vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid Humanistiska fakulteten.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Hos oss värdesätter vi mångfald och arbetar aktivt för en jämställd arbetsmiljö där alla kan trivas och utvecklas. Hos oss erbjuder vi flexibla arbetsmöjligheter i form av distansarbete och flextid för att underlätta en balanserad arbetsvardag. Vi sitter i nybyggda, moderna och centralt belägna lokaler ett stenkast bakom Götaplatsen som ger våra medarbetare enkel tillgång till staden och samtidigt goda pendlingsmöjligheter. För att alla ska kunna arbeta ostört och effektivt erbjuder vi egna arbetsrum, och som statlig myndighet erbjuder Göteborgs universitet förmåner som friskvårdstimme på arbetstid, ersättning för läkarbesök, 28 dagars grundsemester och tjänstepension. Hos oss finns även möjlighet till bred kompetensutveckling då universitetet har ett stort utbud av internutbildningar i tex ledarskap, arbetsmiljö, offentlig förvaltning och kurser i engelska inriktat mot arbetslivet. Mer om våra förmåner hittar du här.
Arbetsuppgifter
Vi söker en eller flera personer som vill arbeta med utbildningsadministration och studievägledning i en dynamisk och internationell miljö.
Som utbildningsadministratör kommer du att ha en central roll i det dagliga arbetet med utbildningsrelaterade administrativa uppgifter. Du ansvarar bland annat för att hantera uppgifter i våra administrativa system, uppdatera utbildningsinformation på institutionens webbsidor, registrera studenter, kalla reserver samt administrera tentamensprocesser.
Utöver detta kommer du att arbeta med studievägledning för två av institutionens ämnen. Det innebär personliga möten med studenter, samt deltagande i gemensamma vägledningsaktiviteter på fakultetsnivå. Du kommer även att bidra med andra administrativa uppgifter beroende på behov och kompetens.
Du samarbetar nära med institutionens övriga utbildningsadministratörer, studenter, studierektorer, utbildningssamordnare, programkoordinatorer samt viceprefekt för utbildning. Du ingår i institutionens avdelning för verksamhetsstöd, där du har kollegor inom HR, ekonomi, IT, studieadministration och kommunikation.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och det är meriterande om du har arbetat med de system och program som Göteborgs universitet använder för att administrera studentärenden, såsom Ladok, Canvas och NyA. Du har en för tjänsten relevant högskoleutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi är en institution med hög andel internationellt rekryterade medarbetare och doktorander. Svenska är myndighetsspråk på universitet men vi använder engelska i det dagliga arbetet vilket ställer krav på god förmåga att utrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt egenskaper som engagemang, servicekänsla, flexibilitet och att du har ett strukturerat arbetssätt och en väl utvecklad förmåga att prioritera.
Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning LAS 4 §
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
Tillträde: Enligt överenskommelse
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsättningsförfarande och ansökan
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-09-29
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
