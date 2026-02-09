Utbildare inom Automation & Robotteknik

TeknikAkademin Norden AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg
2026-02-09


Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos TeknikAkademin Norden AB i Göteborg, Växjö, Västerås, Stockholm eller i hela Sverige

Utbildare inom Automation & Robotteknik
Plats: (okänd) Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en utbildare inom automation och robotteknik. Rollen passar dig som har bred teknisk kompetens inom industriell automation, robotteknik och moderna digitala produktionsmetoder, och som vill utbilda framtidens automationstekniker.
Om rollen
Du planerar, genomför och utvecklar undervisning inom automation, robotprogrammering, AI, cybersäkerhet och hållbar produktion. Undervisningen består av både teoretiska moment och praktiska tillämpningar inför LIA-perioderna.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Dina arbetsuppgifter
Undervisa inom automationsteknik, robotprogrammering och PLC

Introducera elektriska system, komponenter och grundläggande programmering

Undervisa i AI och maskininlärning inom automation

Förmedla kunskap om cybersäkerhet i automatiserade system

Undervisa i hållbar produktion och energihantering

Handleda studenter i projekt, labbar samt LIA-relaterade moment

Kvalitetssäkra och utveckla kursmaterial

Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper inom industriell automation, robotteknik eller PLC

Erfarenhet av elektriska system, styrning eller industriell digitalisering

Förståelse för moderna automationslösningar och säkerhetsaspekter

Relevant teknisk utbildning och/eller motsvarande yrkeserfarenhet

God pedagogisk förmåga

Meriterande
Erfarenhet av AI/ML inom automation

Erfarenhet av cybersäkerhet i industriella miljöer

Tidigare erfarenhet som instruktör eller handledare

Erfarenhet av projektarbete eller ledning av mindre projekt

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön

Möjlighet till delvis distansarbete

Reseersättning enligt överenskommelse

En stimulerande och professionell utbildningsmiljö

Möjlighet att påverka framtidens tekniska kompetens

Ansökan och kontakt
Roni Tosun roni.tosun@teknikakademin.se 076-205 82 44
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7191517-1830377".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Bååthsgatan 5 (visa karta)
417 20  GÖTEBORG

Jobbnummer
9729885

Prenumerera på jobb från TeknikAkademin Norden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos TeknikAkademin Norden AB: