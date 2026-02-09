Utbildare inom Automation & Robotteknik
2026-02-09
Utbildare inom Automation & Robotteknik
Plats: (okänd) Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en utbildare inom automation och robotteknik. Rollen passar dig som har bred teknisk kompetens inom industriell automation, robotteknik och moderna digitala produktionsmetoder, och som vill utbilda framtidens automationstekniker.
Om rollen
Du planerar, genomför och utvecklar undervisning inom automation, robotprogrammering, AI, cybersäkerhet och hållbar produktion. Undervisningen består av både teoretiska moment och praktiska tillämpningar inför LIA-perioderna.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Undervisa inom automationsteknik, robotprogrammering och PLC
Introducera elektriska system, komponenter och grundläggande programmering
Undervisa i AI och maskininlärning inom automation
Förmedla kunskap om cybersäkerhet i automatiserade system
Undervisa i hållbar produktion och energihantering
Handleda studenter i projekt, labbar samt LIA-relaterade moment
Kvalitetssäkra och utveckla kursmaterialKvalifikationer
Mycket goda kunskaper inom industriell automation, robotteknik eller PLC
Erfarenhet av elektriska system, styrning eller industriell digitalisering
Förståelse för moderna automationslösningar och säkerhetsaspekter
Relevant teknisk utbildning och/eller motsvarande yrkeserfarenhet
God pedagogisk förmåga
Meriterande
Erfarenhet av AI/ML inom automation
Erfarenhet av cybersäkerhet i industriella miljöer
Tidigare erfarenhet som instruktör eller handledare
Erfarenhet av projektarbete eller ledning av mindre projekt
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet till delvis distansarbete
Reseersättning enligt överenskommelse
En stimulerande och professionell utbildningsmiljö
Möjlighet att påverka framtidens tekniska kompetens
Ansökan och kontakt
Roni Tosun roni.tosun@teknikakademin.se
076-205 82 44
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7191517-1830377". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TeknikAkademin Norden AB
(org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Bååthsgatan 5 (visa karta
)
417 20 GÖTEBORG Jobbnummer
9729885