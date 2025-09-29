Utbildad Florist Söks
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Älskar du blommor och kreativitet? Vi på [Fridisblommor ] söker nu både heltidspersonal (100%) och extra personal till våra butiker i Bromma och Fridhemsplan.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
• Skapa vackra blomsterarrangemang för kunder och evenemang
• Skötsel av blommor och butikens presentation
• Ge kunder professionell rådgivning och service
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av florist yrket eller relevant utbildning
• Är kreativ, noggrann och serviceinriktad
• Trivs med att arbeta i team och mot kunder
Vi erbjuder:
• En stimulerande arbetsmiljö med härliga kollegor
• Möjlighet att utveckla dina kunskaper och kreativitet
• Flexibla anställningar: heltid eller extraSå ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till [Fridisblommor.hotmai.com] (Bromma/Fridhemsplan, heltid/extra).
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vårt team!
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: fad-1970@hotmai.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "florist sokes Fridis, Br0mma". Arbetsgivare Fridis Blommor AB
(org.nr 559154-2823)
Sankt Eriksgatan 40 (visa karta
)
112 34 STOCKHOLM Kontakt
Fadel Attar 0704104844 Jobbnummer
9530001