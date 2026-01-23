Urmakeriassistent / Lärling
Scandinavian Luxury AB / Kundservicejobb / Kalmar
2026-01-23
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
, Stockholm
eller i hela Sverige
Uret.se grundades 2006 och är idag Skandinaviens största nätbaserade klockbutik. Vår verksamhet för begagnade klockor drivs via UretVintage.se, där vi köper in, kvalitetssäkrar och säljer kvalitetsklockor online.
Till vårt urmakeri i Kalmar söker vi nu en urmakeriassistent/lärling som vill arbeta nära våra urmakare och successivt utvecklas inom hantverket.Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Som urmakeriassistent/lärling arbetar du bakom kulisserna med att förbereda, kontrollera och dokumentera klockor innan de går vidare till service, renovering eller försäljning.
Tjänsten passar dig som är mycket noggrann, gillar struktur och vill lära dig yrket i praktiken under handledning.Dina arbetsuppgifter
• Mottagning och registrering av inkommande klockor
• Grundläggande funktionskontroller enligt fastställda rutiner
• Visuell kontroll av skick (boett, länk, bezel, tavla, glas) samt dokumentation
• Rengöring och förberedelse av klockor inför service, fotografering och försäljning
• Hantering av boxar, certifikat och tillbehör
• Logistik kring delar och leveranser
• Enklare moment i urmakeriet i takt med din utveckling, under handledning av urmakare
• Förberedande moment inför polering samt enklare poleringsarbete under handledning
Vi söker dig som
• Är extremt noggrann, metodisk och ansvarstagande
• Gillar att arbeta strukturerat och följa rutiner och checklistor
• Har tålamod och ett intresse för finmekanik och detaljer
• Är prestigelös och vill bidra till teamets gemensamma resultat
• Behärskar svenska eller engelska i tal och skrift
Meriterande, men inte krav
• Erfarenhet av finmekanik, elektronik, instrumentservice, smycken eller liknande
• Intresse för klockor och förståelse för skick, originalitet och detaljer
• Vana av dokumentation, fotografering eller arbete med kvalitetskontroll
Vi erbjuder
• Moderna och rymliga lokaler vid Larmtorget i Kalmar
• En stabil och välkänd arbetsgivare med god ekonomi
• Tydlig introduktion och upplärning på plats
• Möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar över tid
• Friskvårdsbidrag och tjänstepension
• Ett arbetsklimat med högt förtroende, tydliga processer och fokus på kvalitet
• Praktisk upplärning inom polering och finish, med tydliga kvalitetskrav och handledning
Vi söker långsiktiga medarbetare som vill växa tillsammans med verksamheten och ta ansvar för sitt arbete.Så ansöker du
Skicka CV och gärna en kort presentation till recruit@scanluxgroup.com
.
Urval sker löpande.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Dimitris på 070-874 78 71. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: recruit@scanluxgroup.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandinavian Luxury AB
(org.nr 556721-6170) Arbetsplats
Scandianvian Luxury AB - Kalmar Jobbnummer
9702550