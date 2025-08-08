Upphandlare till Lunds universitet
Adecco Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Lund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Lund
2025-08-08
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Nu söker vi en upphandlare till Lunds universitet. I denna roll behöver du ha goda kunskaper om lagen om offentlig upphandling (LOU) samt viss arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Du kommer bland annat att genomföra och samordna inköp i nära samarbete med tekniska specialister. Arbetet innefattar även administration kring inköps- och direktupphandlingsfrågor.
Förekommande arbetsuppgifter:
• Utföra och koordinera mindre och mellanstora inköp i samarbete med tekniska specialister samt vara kontaktperson gentemot upphandlare vid stora inköp.
• Administration kring inköps- och direktupphandlingsfrågor såsom avtalshantering, inköpsdokumentation samt stötta vid direktupphandlingar och vid frågor kring tull, leveransvillkor, logistik och förseningsklausuler etc.
• Nyckelanvändare för inköpssystem samt delta i inköpsnätverk inom Lunds universitet.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som upphandlare är ett konsultuppdrag på heltid med beräknad start i oktober 2025 och förväntas fortlöpa till och med februari 2026. Efter upplärningsperiod finns utrymme till visst distansarbete.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom juridik, ekonomi eller likvärdig utbildning, alternativt, YH-utbildning som upphandlare/inköpare eller likvärdig utbildning samt minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• Goda kunskaper inom LOU/LUF
• Erfarenhet från att arbeta med upphandlingsverktyg t.ex. Mercell TendSign
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2025-08-25.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Anki Arnquist Anki.Arnquist@adecco.se Jobbnummer
9451297