Upphandlare till Konsumentverket
2025-11-03
Som upphandlare på Konsumentverket får du förtroende att göra nytta för många då du har en central roll i myndighetens inköp.
Varje upphandling ska ske på ett affärsmässigt och rättssäkert sätt, och det är där du kommer in i bilden!
Om jobbet
Administrativa enheten ansvarar bland annat för upphandling, verksamhetsjuridik, registratur och arkiv, ekonomiadministration och redovisning samt bokning av resor och möteslokaler. Syftet är att underlätta för verksamheten och säkerställa en effektiv hantering av myndighetens resurser.
Som upphandlare har du både ett rådgivande och ett drivande ansvar i upphandlingsfrågor gentemot verksamheten. Du leder upphandlingsprocesser enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket omfattar olika förfaranden såsom avrop, direktupphandlingar och annonserade upphandlingar. Arbetet sker i nära samarbete med verksamheten - från behovsanalys till förnyelse eller avslut av avtal - och ställer krav på struktur, samarbetsförmåga och relationsskapande.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Stötta verksamheten vid behovsanalys och identifiera inköpsbehov.
- Projektleda framtagandet av upphandlingsdokument, inklusive kravspecifikationer, förfrågningsunderlag, avtal samt hantera frågor under pågående upphandling.
- Genomföra upphandlingar enligt LOU - från direktupphandlingar och avrop till annonserade förfaranden.
- Utvärdera anbud, dokumentera bedömningar och motivera val av leverantör.
- Förvalta avtal och säkerställa att inköp sker med hänsyn till miljö, sociala krav och ekonomi, samt hantera avtalsförändringar och arkivering enligt myndighetens rutiner.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har relevant utbildning - exempelvis yrkeshögskoleutbildning inom offentlig upphandling, juridisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av kvalificerat upphandlingsarbete och att arbeta digitalt, och tar till dig ny teknik snabbt. Då flera av våra avtal är på engelska behöver du goda kunskaper i både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta självständigt med hela upphandlingsprocessen - från planering till genomförande och uppföljning. Vidare är det ett plus om du har lett projektteam i upphandlingsarbete, och därigenom blivit trygg i att fånga upp- och omsätta behov till krav och utvärderingsmodeller. Vi ser vidare gärna att du har god kännedom om upphandlingsverktyg, som till exempel Mercell TendSign, och att du har god kunskap om lagstiftningen inom området- särskilt LOU.
Du tar ansvar och driver dina uppgifter framåt på ett självständigt och strukturerat sätt. Med ett metodiskt arbetssätt skapar du ordning och prioriterar för att nå resultat. Du har ett gott bemötande, är lyhörd och förklarar komplexa frågor på ett tydligt sätt. Samarbete faller sig naturligt, och du bygger förtroendefulla relationer utan prestige.
Du har en god analytisk förmåga och kan växla mellan helhetsperspektiv och detaljfokus. Oavsett om du börjar med att se helheten eller detaljerna, har du förmågan att se samband och dra relevanta slutsatser - ett öga för förbättringar som skapar värde över tid.
Vår arbetsplats
Hos oss har vi tillit till varandras förmåga. Vi lär och utvecklas tillsammans i en prestigelös och omtänksam arbetsmiljö. Du får gärna testa nya vägar i ditt arbete.
Våra värderingar mod, nytta och omtanke är viktiga för oss. Vi värdesätter att vi är olika, det berikar vår verksamhet. Om du vill jobba i en myndighet där vi gemensamt tar ansvar för verksamhet, utveckling och samarbete - då kommer du att trivas hos oss!
Om anställningen
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tjänstgöringsort är Karlstad. Tillträde enligt överenskommelse. Resor i tjänsten kan förekomma.
Vi har förtroendearbetstid och beroende på verksamhetens förutsättningar har du möjlighet att arbeta delvis på distans. Du får en genomtänkt introduktion och har goda möjligheter till kompetensutveckling. Självklart erbjuder vi friskvårdstid och friskvårdsbidrag.
Vill du veta mer?
Läs mer om oss på Konsumentverket https://www.konsumentverket.se/
Mer information om anställningen får du av enhetschef Marija Borenius. Fackliga representanter är Anna Gunnarsson för Saco och Alexander Knapköyen för OFR. Du når samtliga genom att ringa vår växel på telefonnummer 0771-525 525.
Så här söker du!
Ange diarienummer "HR 2025/14" i din ansökan. Välkommen med din ansökan senast den 24 november 2025.
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
