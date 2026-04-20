Upphandlare till inköpsavdelning
2026-04-20
Inköpsavdelningen är uppbyggd i tre strategiska enheter som hanterar upphandlingar och avtal inom sina respektive kategorier; entreprenad, sjukvård och övergripande material, tjänster och IT. På avdelningen finns även en operativ enhet med ansvar för direktupphandlingar och e-handel. Inköpsavdelningen ansvarar för att på ett resurseffektivt sätt tillhandahålla och koordinera Region Gävleborgs behov av köpta varor och tjänster. Region Gävleborg genomför årligen inköp för cirka 5 miljarder kronor.
På inköpsavdelningen arbetar ett tjugotal medarbetare med kvalificerade upphandlingar och avtalsuppföljning. Som upphandlare blir du en central person i inköpsarbetet och vi erbjuder ett stimulerande samt roligt arbete som samtidigt ställer höga krav på affärsmässighet, integritet och noggrannhet.
Vi utökar och söker nu ytterligare en upphandlare till enhet sjukvård och enhet entreprenad!
Som upphandlare har du ansvar för upphandlingar inom enhetens kategorier från framtagande av förfrågningsunderlag och prövning av anbud till förhandling och avtalstecknande. Du ges dessutom möjlighet att bidra i hela inköpsprocessen från tidig behovsinventering och marknadsanalys till uppföljning av avtal och leverantörer. Upphandlingarna genomförs i samverkan med företrädare från Region Gävleborgs verksamheter där du tar rollen som projektledare.
Som upphandlare kommer du bland annat att
• vara delaktig i hela inköpsprocessen från tidig behovsinventering till leverantörsuppföljning
• genomföra upphandlingar baserade på vald strategi och verksamheternas behov
• vara aktiv i avdelningens utvecklings- och förbättringsarbetet.
Hos oss får du
• ett stimulerande och omväxlande arbete med många kontakter inom såväl offentlig sektor som näringsliv
• möjlighet till ett hållbart arbetsliv vilket innebär en flexibilitet i hur och var du utför ditt arbete
• bli en del av ett team med hjälpsamma kollegor som utvecklar och driver inköpskategorier framåt i en affärsdriven offentlig inköpsorganisation.
Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen krävs det att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att driva dina processer framåt. Du kommer samarbeta med kollegor och i projekt med verksamheterna vilket innebär att du måste vara lyhörd, kunna kommunicera väl och lösa utmaningar på ett konstruktivt sätt. Rollen förutsätter att du tar initiativ och ser vad som behöver göras för att sedan sätta i gång aktiviteter och därmed uppnå resultat. Du arbetar utifrån deadlines och behöver därmed ha förmågan att planera och strukturera upp dina processer på ett effektivt sätt.
I rollen som upphandlare ska du ha
• en universitets- eller högskoleutbildning alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift
• god IT- och systemvana.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av inköpsarbete och/eller vana från projektarbete i tidigare roller. Arbetslivserfarenheter från till exempel byggprojekt eller hälso- och sjukvård är också meriterande.
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
