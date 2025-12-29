Upphandlare sökes till Danderyd

Arena Personal Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Täby
2025-12-29


Har du arbetat med upphandling inom offentlig sektor och letar efter nästa uppdrag där du kan bidra med din befintliga kompetens och samtidigt erhålla ny, värdefull erfarenhet? Sök rollen som Upphandlare till vår kund i Danderyd!

Publiceringsdatum
2025-12-29

Om tjänsten
Vår kund Danderyds Sjukhus har behov av att förstärka sin inköps- och upphandlingsfunktion med en upphandlarkonsult. Uppdraget avser stöd i genomförande av offentliga upphandlingar samt arbete i nära amverkan med befintlig inköpsgrupp och Akutsjukhusnämnden.
Som konsult kommer du att arbeta med hela eller delar av den offentliga upphandlingsprocessen, inklusive men inte begränsat till:

Behovs- och marknadsanalys

Framtagande av upphandlingsdokumentation

Genomförande av upphandlingar enligt LOU

Utvärdering av anbud

Avtalstecknande och uppföljning

Rådgivning och stöd till verksamheten i upphandlingsfrågor

Arbetet sker i samarbete med Danderyds Sjukhus inköpsfunktion.
Om dig
Vi söker dig med minst 5 års dokumenterad erfarenhet inom offentlig upphandling enligt LOU. Du är således trygg i din roll och kan snabbt komma in i arbetet och anpassa dig efter verksamhetens behov. Som person är du en utpräglad lagspelare som kan samarbeta väl med den befintliga inköpsgruppen. Vidare är du en mycket god kommunikatör med känsla för service i allt ditt arbete.
Krav för tjänsten

Minst fem års dokumenterad erfarenhet av offentlig upphandling enligt LOU

Minst 4 års erfarenhet av arbete som upphandlare

Erfarenhet av upphandlingar inom hälso- och sjukvård

Att självständigt och som projektledare driva upphandlingar från start till avslut

Erfarenhet av att ha arbetat med olika upphandlingsformer

Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till verksamhetens behov

Mycket god kommunikationsförmåga i svenska, både muntligt och skriftligt och goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift.Det är även meriterande om du:

Har tidigare erfarenhet av arbete inom akutsjukhus

Har erfarenhet av uppdrag inom Region Stockholm eller annan regional hälso- och sjukvårdsorganisation

Har erfarenhet av att arbeta i e-avrop.

Övrig information
Uppdraget startar 2026-01-15 och beräknas pågå i ett års tid. Omfattning 100%.Möjlighet till visst distansarbete finns efter överenskommelse med uppdragsgivaren.
Om Arena Personal
Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
Vi ser fram emot att hjälpa dig till ditt nästa arbete!
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5789091-1769203".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Tjurhornsgränd 6 (visa karta)
121 63  JOHANNESHOV

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9665636

