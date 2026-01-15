Upphandlare - Vikariat
2026-01-15
I över 100 år har Mimer varit med och byggt Västerås och dess stadsdelar till vad de är idag, och det tänkte vi fortsätta göra i 100 år till, minst. Hos oss präglas arbetet av våra värderingar Omtanke, Nytänkande och Engagemang, men samtidigt av struktur genom hög kvalitet i det vi gör. Vår vision är att skapa hemlängtan och framtidstro. Som medarbetare hos oss kommer du få dina förmågor utmanade och vi kommer hjälpa dig att växa i din roll.
Om rollen Som upphandlare hos oss har du en central roll i att säkerställa effektiva, affärsmässiga och kvalitetssäkrade inköp. Du driver dina egna upphandlingar från start till mål - från behovsanalys och dialog med beställare till genomförd upphandling och färdigt avtal. Upphandlingarna omfattar entreprenader, varor och tjänster och sker i nära samarbete med våra verksamheter. Rollen ger stort eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat.
Typiska arbetsuppgifter
Driva upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader från behov till avtal
Genomföra upphandlingar enligt LOU i nära samarbete med beställare
Vara stöd vid avrop på ramavtal
Säkerställa avtalstrohet inom organisationen
Bidra med upphandlingskompetens och rådgivning internt
Vem söker vi?
Högskoleutbildning inom ekonomi, juridik eller teknik eller YH-utbildning med inriktning upphandling/inköp
Minst 2 års erfarenhet av offentlig upphandling
Goda och dokumenterade kunskaper i LOU
Meriterande med erfarenhet av upphandling av tjänster, entreprenader inom bygg
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God kunskaper i engelska samt Officepaketet
Vi söker dig som är affärsmässig och har ett helhetsperspektiv på upphandling, där kvalitet, ekonomi och verksamhetens behov vägs samman. Du arbetar strukturerat och noggrant, med god förståelse för regelverk och processer, och tar ansvar för att driva dina upphandlingar hela vägen i mål.
Du är tydlig i din kommunikation och trygg i dialogen med både beställare och leverantörer. Samarbete är en naturlig del av ditt arbetssätt och du har lätt för att skapa förtroende, samtidigt som du vågar ställa krav och följa upp. Med din kunskap inom offentlig upphandling fungerar du som ett stöd för verksamheten och bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt och säkerställa hög kvalitet och avtalstrohet.
Vad erbjuder vi?
En transparent verksamhet där vi har högt i tak och delar idéer, nya tankesätt och uppmuntrar delaktighet.
En träningsretur som innebär att du kan registrera din träning utanför arbetstid och få tillbaka i ledighet.
5 000 kronor i friskvårdsbidrag.
Fantastiska kollegor som kan, som orkar och som vill göra skillnad varje dag.
En verksamhet med en stark kultur, tydliga värderingar och en förankrad vision.
Möjligheten att få vara med och utveckla en hel stad - vårt Västerås!
Bra att veta Tjänsten är ett vikariat med placering på Navet, vårt kontor i Västerås, från april/maj 2026 till och med september 2027. Vi arbetar på ett aktivitetsbaserat kontor med möjlighet till hybridarbete.
Sista ansökningsdag är den 8 februari.
