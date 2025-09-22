Uppdragsledare till IT
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Som anställd på IT-avdelningen är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och en möjlighet att göra skillnad på riktigt. Våra system används i polisernas vardag dygnet runt, året runt. Från att ha säker gränsövervakning till att färdigställa en förundersökning inför en rättegång. Polismyndighetens IT-avdelning har drygt 1200 anställda som tillsammans sköter drift, underhåll och utveckling av IT-stödet till myndighetens olika verksamhetsområden och 40 000 anställda. Vårt kontor är centralt beläget på Kungsholmen i Stockholm där vi erbjuder både flexibelt kontor och flexibla arbetstider. För närvarande finns det även möjlighet att arbeta hemifrån upp till 2 dagar i veckan.
Gruppen har ansvar för utveckling och livscykelhantering av produkter som används av gränsverksamheten för övervakning av våra gränser. Gruppen som består av systemutvecklare, kravanalytiker, uppdragsledare, testare, lösningsarkitekt, BI-utvecklare och teknisk produktspecialist, behöver nu utökas med ytterligare en erfaren uppdragsledare.
Som uppdragsledare hos oss ansvarar du för att driva och koordinera utvecklingsuppdrag i vårt agila team. Du blir teamets naturliga kontaktpunkt mot verksamheten och säkerställer att prioriteringar är tydliga, att vi levererar med kvalitet enligt verksamhetens behov och att teamet har rätt förutsättningar för att lyckas.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Som uppdragsledare hos oss kommer du att vara en del av, och leda, vårt härliga, självorganiserande agila utvecklingsteam. Du kommer bl.a. att ansvara för planering, uppföljning och kommunikation kring pågående uppdrag. Du är kontaktytan mot olika intressenter på Polismyndigheten och kommer att koordinera och driva samarbeten med andra grupperingar inom IT-avdelningen och på verksamheten. Du ska alltid se till att teamet har bästa möjliga förutsättningar och driva arbetet med löpande förbättringar.
Vår målsättning är att leverera rätt saker i rätt tid genom kontinuerliga mindre leveranser och genom att ständigt utvärdera hur vi arbetar. Vi alla har ett agilt mindset där vi levererar tillsammans och hjälper till där vi kan.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Examen från en minst 3 år lång utbildning inom för tjänsten relevant område på universitet/högskola, alternativt att du har motsvarande förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten kan bedöma som likvärdig.
Minst 4 års aktuell erfarenhet av att som uppdragsledare eller motsvarande roll leda, samordna och strukturera ett utvecklingsteams uppdrag från uppstart till leverans.
Flerårig aktuell erfarenhet av agila arbetsmetoder och agilt förbättringsarbete.
Erfarenhet av att planera och leda workshops och arbetsmöten.
Behärskar svenska och engelska mycket väl, både i tal och skrift.
Svenskt medborgarskap är krav för tjänsten.
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
att ta fram krav utifrån verksamhetens behov
implementering av systemintegrationer
teknisk systemförvaltning
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, engagerad och har ett agilt mindset. Du trivs med att arbeta i grupp och drivs av ditt teams framgångar samtidigt som du är självgående och bekväm med att fatta egna beslut. Du är en god kommunikatör som anpassar din kommunikation till de olika rollerna du samverkar med. Tycker du dessutom att det är roligt att inspirera andra och delar med dig av din kunskap kommer du att trivas hos oss.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Övrig information
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan.
Har du examen från en minst fyra år lång utbildning inom för tjänsten relevant område på universitet/högskola, alternativt att du har motsvarande förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten kan bedöma som likvärdig? Om ja, beskriv vad för utbildning, om du anser att du har annan erfarenhet som är likvärdig, förklara på vilket sätt.
Har du minst tre års aktuell erfarenhet av att som uppdragsledare eller motsvarande roll leda, samordna och strukturera ett utvecklingsteams uppdrag från uppstart till leverans? Om ja, beskriv på vilket sätt.
Har du flerårig aktuell erfarenhet av agila arbetsmetoder och agilt förbättringsarbete? Om ja, beskriv på vilket sätt.
Har du erfarenhet av att planera och leda workshops och arbetsmöten?
Behärskar du svenska och engelska mycket väl, både i tal och skrift?
Har du svenskt medborgarskap?
Har du arbetet med att ta fram krav utifrån verksamhetens behov? Om ja, beskriv på vilket sätt.
Har du erfarenhet av implementering av systemintegrationer och teknisk systemförvaltning? Om ja, beskriv på vilket sätt.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 5 oktober 2025. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A577.411/2025 i mailets ärendemening.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: jobb.na@polisen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A577.411/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076), http://polisen.se
Polhemsgatan 30 (visa karta
)
102 26 STOCKHOLM Kontakt
Ansvarig HR Konsult
Miriam Albotane miriam.albotane@polisen.se 076 113 78 49 Jobbnummer
9519013