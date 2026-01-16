Uppdragsledare Ekolog
2026-01-16
Vi söker en Uppdragsledare Ekolog till en myndighet inom elkraft.
Detta är ett konsultuppdrag som löper året ut med möjlighet till förlängning. Stationeringsort är Stockholm.
Uppdraget omfattar cirka 230 timmar, fördelade över hela perioden.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som Uppdragsledare Ekolog ansvarar du för att övergripande leda, samordna och administrera projektets genomförande så att projektets målsättning och delmål uppnås enligt tidplan och med gott resultat. Rollen innefattar att stödja utveckling av rutiner, samverkan med intressenter samt bidra med kunskap inom biologisk mångfald i samband med underhåll av ledningsgator.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Framtagande av objektsblad för områden med anpassad skötsel
Vidareutveckling av rutiner och arbetsmetoder för inventering och långsiktig förvaltning av värdefulla biotoper i ledningsgator
Konsultstöd i samverkan med myndigheter och andra intressenter
Kurser inom biologisk mångfald i kraftledningsgator för underhållsleverantörer, internutbildningar m.m.
Övergripande leda, samordna och administrera projektets genomförande så att projektets målsättning och delmål uppnås enligt tidplan och med gott resultat
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Konsulten ska ha rollen som Ekolog/Biolog med gedigen erfarenhet av naturinventeringar i fält, minst 10 år.
Konsulten ska ha erfarenhet av arbete/uppdrag åt kraftnätbolag inom region- eller stamnät, minst 5 år.
Konsulten skah a GIS-kunskaper i framförallt ArcGIS (ESRI-program/tjänster)
Konsulten ska ha erfarenhet av arbete med biologisk mångfald inom kraftledningsgator på region- och stamnäts nivå, minst 3 år.
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet kring framtagande av strategiska dokument för hantering av biodiversitet och skötselinsatser i kraftledningsgator.
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av naturvärdesinventering och god kännedom om NVI-standarden.
Konsulten ska ha erfarenhet av att utbilda/hålla föredrag inom biodiversitet i kraftledningsgatan för diverse målgrupper som nätägare, entreprenörer, inventerare.
Konsulten ska ha erfarenhet av att arbeta med grön infrastruktur.
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att tagit fram informationsmaterial i form av t.ex. broschyrer, böcker, rapporter inom biologisk mångfald i kraftledningsgator.
Meriterande
Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med liknande uppdrag inom skötselplaner för biologisk mångfald åt flera andra kraftnätsbolag inom region- och stamnätet de senaste 3 åren.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
