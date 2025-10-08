Upp till 10 amanuenser i systemteknik
2025-10-08
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.
Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på https://www.uu.se/institution/informationsteknologi.
Nu söker vi studenter som vill arbeta som amanuenser i period 3 och 4.
Arbetsuppgifter
Medverkan i undervisningen vid någon/några av nedanstående listade kurser. Med medverkan i undervisning menas exempelvis deltagande vid laborationer och lektioner, rättning av uppgifter, svara på studenternas frågor, och handledning av studentprojekt. Kurser märkta SVE har svenska som undervisningsspråk och de märkta med ENG har engelska som undervisningsspråk. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Vid konkreta frågor som rör en kurs, vänligen kontakta Niklas Wahlström.
Period 3:
- 1RT317 System- och operationsanalys (SVE)
- 1RT485 Introduktion till datorbaserade reglersystem (ENG)
- 1RT490 Reglerteknik I (SVE)
- 1RT700 Statistisk maskininlärning (ENG)
- 1RT720 Djupinlärning (ENG)
- 1RT999 Introduktion till processreglering (SVE)
Period 4:
- 1RT004 Säkerhet i reglersystem (ENG)
- 1RT155 Modellering av dynamiska system (SVE)
- 1RT490 Reglerteknik I (SVE)
- 1RT495 Reglerteknik II (ENG)
- 1RT745 Förstärkningsinlärning (ENG)
Notera att kursen 1RT490 ges i både period 3 och 4. Förtur kan ges till sökande som har möjlighet att undervisa i båda perioderna.
Om du inte varit amanuens tidigare inkluderar arbetsuppgifterna också en obligatorisk introduktionsdag.
Kvalifikationskrav
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Den sökande ska uppvisa goda studieresultat, i synnerhet inom området för kursen man kommer att hjälpa till på samt mycket goda kunskaper i svenska (bara för kurser som undervisas på svenska) och engelska i tal och skrift.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter från deltagande i undervisningen på relevanta kurser på högskolenivå är särskilt meriterande. Erfarenhet av relevanta IT-system (Studium) är önskvärt samt god kännedom av Uppsala universitets organisation.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sin erfarenhet i undervisning, språk och kunskap (t.ex., studieintyg). Ansökan ska vidare innehålla vilka kurser som du är intresserad av och en uppskattning av antal timmar som du vill arbeta (per kurs och period, och där antalet timmar ska summera till 30, 45, 60, 90 eller 120). Bifoga även ditt registreringsintyg.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12 till 2026-04-05, 2026-06-21 eller enligt överenskommelse. Omfattningen är 5-50% beroende vilken period/er och hur många timmar du arbetar. Tillträde 2026-01-05, 2026-03-09 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Niklas Wahlström, niklas.wahlstrom@it.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 22 oktober 2025, UFV-PA 2025/3031.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
