Universitetslektor i pedagogik
2025-12-11
https://www.
su.se/enheter/institutionen-for-pedagogik-och-didaktik
Ämne/ämnesbeskrivning
Pedagogik är ett ämne som studerar frågor kring utbildning, utveckling och lärande i relation till kulturella och samhälleliga kontexter.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, kursutveckling, handledning och examination inom de rektorsutbildningar som bedrivs vid institutionen, såsom Rektorsprogrammet, fortbildning för rektorer samt rekryteringsutbildning för blivande rektorer. Undervisning inom institutionens övriga kursutbud på grundnivå och avancerad nivå kan också förekomma.
Den sökande ska vara beredd att delta i undervisning som till stor del genomförs i internatform och riktar sig till skolledare inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Vidare ska den sökande vara beredd att vid behov åta sig ledningsuppdrag, exempelvis som biträdande utbildningschef.
Undervisningen bedrivs på svenska. I anställningen ingår även att bedriva egen forskning.
I arbetet som universitetslektor ingår att medverka i pedagogiskt, forskningsmässigt och administrativt utvecklingsarbete, vilket t.ex. innebär deltagande i arbetsgrupper och kommittéer.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.
Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Eftersom undervisning bedrivs på svenska måste den sökande ha god förmåga att använda svenska i tal och skrift, vilket exempelvis visas genom dokumenterad erfarenhet av att bedriva undervisning på svenska.
Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet med relevans för skolledarskap, styrning, ledning och organisering av utbildning.
Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Stor vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Stor vikt fästs även vid erfarenhet av undervisning av professionellt verksamma i ledningsposition
Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.
Vikt fäst även vid erfarenhet av ledande uppdrag inom högskolan
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Om anställningen
Anställningen är tills vidare på heltid, och tillträde sker enligt överenskommelse.
Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.
Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Helena Rehn, tfn 08-1207 65 42, mailto:Helena.rehn@edu.su.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggare Kay Artle, tfn 08-16 40 49, mailto:kay.artle@su.se
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Läraranställningar: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-pa-su/att-soka-en-anstallning
hittas under rubriken "Läraranställningar - aktuella dokument".
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
