Universitetslektor i datorteknik (1-2 tjänster)
2026-03-13
Tjänsterna är placerade vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik, med Göteborgs universitet som arbetsgivare. Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Om institutionen
Institutionen för data- och informationsteknik har en internationell prägel med cirka 270 anställda från över 50 olika länder. Institutionen är en integrerad institution med både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän.
Du kommer att arbeta vid avdelningen för Dator- och nätverkssystem inom enhet Datorsystem eller enhet Inbyggda elektroniska system och datorgrafik. Vid avdelningen arbetar för närvarande 20 seniora forskare som täcker ämnen såsom datorarkitektur, tillförlitliga datorsystem, realtidssystem, datornätverk och datorgrafik. Avdelningen är värd för tre masterprogram och bidrar till två kandidatprogram vid institutionen. 45 doktorander och 10 postdoktorer bidrar till att driva avdelningens forskning, som inkluderar många samarbeten inom GU och Chalmers, med svensk och internationell industri, samt med det globala akademiska samfundet.
Vi söker dig som har stort intresse både för undervisning och forskning. Tjänsten har fokus på båda aspekterna och ger möjlighet till mellan 25% och 50% forskning beroende på intresse, finansiering och tillgängliga resurser. Forskningsområden av intresse är de som är relaterade till undervisningsämnet för denna tjänst och din forskning kommer att ske i nära samarbete med andra starka forskare.
För mer information, se ledigkungörelse i Göteborgs universitets rekryteringsportal.
Ämne
Datorteknik
Ämnesbeskrivning
Vår avdelning bedriver forskning och utbildning inom datortsystemeknik. Mer specifikt omfattar de utlysta tjänsterna som universitetslektor ansvar för undervisning och kursansvar i ämnen som t ex grundläggande datorteknik, maskinnära programmering, design av datorsystem och projekt inom datorteknik.
Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en tjänst med fokus på utbildning med upp till 50% forskning beroende på intresse, finansiering och tillgängliga resurser.
• Vi söker en person som starkt kan bidra till institutionens strävan att bedriva utbildning och forskning på hög internationell nivå.
• Din huvudsakliga verksamhet kommer att vara undervisning och handledning i de kurser och program som ges av avdelningen.
• Du kommer att ta ansvar för ledning och utveckling av utbildningsaktiviteter, och mer generellt för att främja spetskompetens inom utbildning både inom institutionen och på universitetet. Detta kan även omfatta pedagogisk utveckling och forskning inom utbildningsområdet, som kan finansieras inom ramen för denna tjänst.
• Du kommer att delta i planeringen av undervisning och utveckling av kurser och kurskluster, handleda examensarbeten på kandidat och mastersnivå samt delta i annan verksamhet vid institutionen.
• Vidare är egen forskning och forskningshandledning möjlig och uppmuntras i den mån externa forskningsmedel finns tillgängliga.
• Din forskning kommer att göras i nära samarbete med andra starka forskare och forskargrupper och ditt arbete kommer att komplettera vår forskning. Du förväntas också vara aktiv med att söka forskningsmedel för din forskning.
• Du uppmuntras att samarbeta med det omgivande samhället, till exempel i samarbetsprojekt och i populärvetenskaplig verksamhet.
Behörighet
Bedömningsgrunder
Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%, heltid
Placering: Data- och informationsteknik, avdelningen för Dator- och nätverkssystem
Tillträde: från och med 2026-11-01, eller enligt överenskommelse
Tillsättningsförfarande
I urvalsprocessen kan det utöver sakkunnigbedömningen bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.Publiceringsdatum2026-03-13
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef, Ulf Assarsson uffe@chalmers.se
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta personalhandläggare, Jenny Lind jenny.lind@cse.gu.se
Fackliga organisationer
