Universitetsadjunkt i matematik
2025-12-17
Om arbetsplatsen
Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 330 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 19 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.
Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.
Sedan 2023 är Högskolan en del i Europauniversitet EU GREEN som arbetar för att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU samt ökat utbyte för både studenter och anställda.
Högskolans vision är Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.
Vi erbjuder bland annat:
- God arbetsmiljö: medarbetarundersökningen visar hög trivsel och arbetsglädje
- Generöst friskvårdsbidrag, i topp bland Sveriges lärosäten
- Flexibelt arbetssätt
Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap utbildar ingenjörsstudenter, lärarstudenter och basårsstudenter.
Vi söker nu en universitetsadjunkt i matematik.Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, planering och examination i matematik på tekniskt basår, ingenjörs- och kandidatprogram samt i lärarutbildning. Även undervisning i matematikdidaktik kan ingå i arbetsuppgifterna. Undervisning sker dels på campus, dels på distans. Tjänsteställe är Gävle och merparten av arbetstiden är förlagd till campus, med nära samarbete med kollegor, studenter och externa partners.Kvalifikationer
För anställning som universitetsadjunkt i matematik krävs att du har:
• avlagt högskoleexamen i matematik, exempelvis ämneslärarexamen, eller på annat sätt förvärvat kompetens som arbetsgivaren finner likvärdig,
• visat pedagogisk skicklighet,
• fullgjort högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper,
• god förmåga att med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter uttrycka dig i tal och skrift på svenska och på engelska,
• god förmåga att samarbeta och genom kommunikationsförmåga skapa goda relationer internt och externt, samt
• god initiativförmåga och självständighet.
Det är särskilt meriterande om du har goda vitsord från undervisning i matematik och matematikdidaktik.
Det är meriterande om du har:
• breda och djupa kunskaper i matematik och matematikdidaktik, exempelvis genom en master- eller doktorsexamen, samt
• erfarenhet av samverkan mellan högskola och skola eller aktiviteter riktade mot skolungdom, exempelvis matematiktävlingar.
Bedömningen görs främst med avseende på pedagogisk skicklighet och bredd och djup i matematik och matematikdidaktik. Det är särskilt meriterande med goda vitsord från undervisning inom matematik och matematikdidaktik. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
