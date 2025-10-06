Ungdomstrainee och ambassadör
Halmstads Kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Halmstad Visa alla vårdarjobb i Halmstad
2025-10-06
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun, Socialförvaltningen i Halmstad
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan. Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad i en annan människas vardag och samtidigt vara ambassadör på sociala medier i ditt arbete?
Nu söker vi på socialförvaltningen dig som vill vara ungdomstrainee och ambassadör inom våra verksamheter. Du är 17 år och nyfiken på att lära känna våra brukare och förgylla deras vardag. Du kommer att arbeta inom våra gruppbostäder. Du har alltid en ordinarie personal som handleder dig.
Under helgerna i slutet av 2025 och under våren 2026 får du gå bredvid vår duktiga personal och lära känna verksamheterna. Du kommer att arbeta en helg i månaden, lördag eller söndag mellan kl 09.00- 14.30.
Fyller du 18 år lagom till sommaren kan du även vara aktuell för sommarvikariat.
Som ungdomstrainee kommer du att få jobba med t ex;
• enklare hushållsarbete
• vara med på utomhusvistelse
• baka
• läsa, spela spel och delta i aktiviteter som personalen ordnar
• skapa innehåll på ambassadörsplattform för att visa vad du gör på arbetsplatsen.Kvalifikationer
För att vara aktuell för att bli ungdomstrainee har du en pågående gymnasieutbildning gärna inom vård och omsorg eller barn och fritids med inriktning socialt och pedagogiskt arbete. Du har fyllt 17 år under 2025.
Du trivs med att vara i sociala sammanhang och kan möta våra brukare i deras vardag med respekt och ödmjukhet.
Personlig lämplighet är viktigt för oss.
Vi kommer att göra ett första urval utifrån din skriftliga ansökan och sedan vill vi träffa dig på ett digitalt möte.
Du får chansen att ställa frågor och presentera dig själv närmare.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Halmstad kommuner har rökfri arbetstid.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281042 - 2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Halmstads kommun, Socialförvaltningen Kontakt
HR-utvecklare
Anna N Rydehed 0735531636 Jobbnummer
9541390