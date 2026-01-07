Undervisningsråd processtöd
Statens Skolverk / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-01-07
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Skolverk i Solna
, Stockholm
, Gävle
, Örebro
, Växjö
eller i hela Sverige
Vill du bidra till utvecklingen av skolväsendet? Har du ett extra engagemang för förskolor och skolor med svåra förutsättningar? Vi söker dig som har bred erfarenhet från skolutvecklingsarbete på olika nivåer i styrkedjan som ska stödja huvudmän och skolor i deras arbete med att utveckla kvaliteten i utbildningen.
Var med och bidra till skolans framtid!
Om jobbet
Vi söker dig som tillsammans med dina kollegor ska stödja förskolor, fritidshem och skolor inom ramen för våra riktade insatser. Genom dialog kommer ni att stödja utvalda huvudmän och skolor/förskolor i deras arbete med att analysera och identifiera utvecklingsbehov samt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på olika nivåer.
Stödet syftar till att förbättra förutsättningarna för god måluppfyllelse och höjda kunskapsresultat, främja likvärdigheten och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på olika nivåer inom utbildningssystemet.
Arbetet sker i hög grad i samarbete med kollegor där ni gemensamt ansvarar för genomförande och kvalitetssäkring av dialog och överenskommelser. Arbetet sker också självständigt där du behöver ta ansvar för att slutföra dina arbetsuppgifter med hög kvalitet inom utsatta ramar. Det kan förekomma perioder med hög arbetsbelastning och arbetet innehåller resor inom landet.
• * * * *
"Hos oss får du arbeta med viktiga och utmanande frågor tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor"
Mari Isacson, enhetschef
• * * * *
Du arbetar på vårt moderna och rymliga kontor i Solna Business Park. Du kan också ha möjlighet att arbeta upp till 50% på distans.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss behöver du stå för och leva upp till den statliga värdegrunden och till våra kärnvärden för medarbetarskap: förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Läs mer på www.skolverket.se/jobb
I det här jobbet ska du ha
akademisk examen i pedagogik, statsvetenskap, juridik, beteendevetenskap eller annan inriktning som Skolverket bedömer är relevant,
god kunskap om styrsystemet och författningar som rör förskolan, skolan och kommunal vuxenutbildning,
kunskaper om och aktuell verksamhetsnära erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling inom kommunal och/eller enskild förskole- eller skolverksamhet på minst två nivåer (verksamhetsnivå, skolledningsnivå, huvudmannanivå, regional och/eller nationell nivå) med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten,
aktuell erfarenhet av att driva skolutvecklingsarbete med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten,
erfarenhet och god förmåga att genom dialog vägleda och ge processinriktat stöd inom allmänna didaktiska frågor, styrnings- och organisationsfrågor, kvalitetsfrågor och skoljuridiska frågor,
god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska.
Det är meriterande att du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta i skolor i socioekonomiskt utsatta områden eller i glesbygd. Erfarenhet av samverkan med andra organisationer, lärosäten och nationella nätverk inom utbildningsfrågor, samt arbete i andra skolmyndigheter är meriterande.
Som person behöver du
vara en skicklig kommunikatör med förmåga att tydliggöra och förmedla kunskap,
ha förmåga att leda möten och workshoppar som öppnar för dialog,
ha lätt för att samarbeta med olika personalkategorier och vara lyhörd,
respektfull och nyfiken i möten och samtal,
vara analytisk, initiativrik och kunna driva uppgifter till ett avslut.
Viktigt att veta
Sista ansökningsdag är 28 januari. Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader.
När du registrerar din ansökan får du svara på några frågor i stället för att bifoga ett personligt brev. Läs gärna igenom ansökningsformuläret och förbered dina svar innan du gör ansökan.
Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en bra och likvärdig utbildning i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och komvux. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats https://www.skolverket.se/jobb.
Vårt uppdrag - skolans framtid. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025:4150". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Skolverk
(org.nr 202100-4185) Arbetsplats
Skolutveckling, Enheten för riktade insatser 1 Kontakt
Mari Isacson, enhetschef 08-52733627 Jobbnummer
9670296